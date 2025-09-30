Justicia ha autorizado de momento refuerzos temporales a 13 juzgados de violencia machista ante las nuevas cometencias

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha avanzado de momento refuerzos temporales a 13 juzgados o secciones de violencia que tendrán que asumir a partir del 3 de octubre todos los delitos sexuales sobre la mujer.

En este sentido, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunció este lunes en Albacete en una rueda de prensa previa al acto de apertura del año judicial en Castilla-La Mancha que aumentarán en casi un 50% el número de jueces especializados en violencia sobre la mujer, con cincuenta nuevas plazas que se pondrán en funcionamiento antes de fin de año.

En esta línea, fuentes ministeriales han asegurado a Europa Press que su incorporación será "progresiva" y está previsto que, hasta que se haya completado, en diciembre, el Ministerio dote de refuerzos temporales a todos los juzgados o secciones de violencia que lo requieran. "Hemos recibido 13 solicitudes y ya se han autorizado", han añadido.

Para que puedan asumir este paulatino incremento de carga de trabajo (del 12,9% de media según el Consejo General del Poder Judicial) el Gobierno aprobó el 3 de junio la creación de 50 plazas judiciales, lo que supone un incremento de la plantilla de jueces de violencia del 42%. También creó 42 plazas de fiscales.

En el caso de refuerzos temporales, la ley indica que los Tribunales Superiores de Justicia deben iniciar el procedimiento elevando su solicitud al CGPJ. Su servicio de Inspección determina si el refuerzo debe ser un juez sustituto o uno en comisión de servicios. Finalmente, el Consejo envía la petición de autorización económica al Ministerio.

En cuanto a los fiscales, el Ministerio es responsable de la creación de la plaza y su convocatoria. De las 42 plazas creadas, 41 han sido convocadas y la 42 ya ha sido adjudicada. Igualmente, hasta la incorporación de todos los titulares, el Ministerio autorizará todas las medidas de refuerzo que le solicite la Fiscalía.

123 JUECES DENUNCIAN EL "COLAPSO" DE LOS JUZGADOS

Por su parte, un total de 123 jueces han firmado un comunicado conjunto en el que denuncian el "colapso" de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer.

En el texto, que han hecho público este martes, ponen de manifiesto la saturación en los tribunales, niegan que se hayan incrementado en un 50% el número de plazas como ha prometido el Ministerio y aseguran que la labor será "inasumible".