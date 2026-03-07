8 Lemas por el 8M: de 2018 a 2025, de la unidad a las diferencias en la lucha por la igualdad

Archivo - Miles de mujeres en la plaza de Cibeles durante una manifestación convocada por la Comisión 8M, por el 8M, Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de marzo de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El movimiento feminista en España ha pasado en los últimos ocho años, entre 2018 y 2025, del éxito de movilización y visibilidad en las calles por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, a ver mermado su poder de convocatoria, principalmente debido a las diferencias de las feministas, que se agudizaron a partir del año 2022.

El año 2018 marcó un punto de inflexión debido a la convocatoria, por primera vez, de una huelga feminista con el lema 'Si nosotras paramos, se para el mundo'. La Delegación del Gobierno en Madrid cifró en 170.000 los asistentes que acudieron a la manifestación de la capital, convocada conjuntamente por Comisión 8 de Marzo y Movimiento Feminista de Madrid, cuyo lema en la cabecera era 'Paramos para cambiarlo todo'.

Las manifestaciones de años anteriores fueron contando con más apoyos aunque la asistencia oscilaba entre las 1.000 y las 5.000 personas en el caso de Madrid, durante el periodo comprendido entre 2000 y 2016. Todo empezó a cambiar en 2017, con 40.000 asistentes, tras los 5.000 de 2016 y 9.000 de 2015. La primera manifestación autorizada en España tuvo lugar el 8 de marzo de 1978, organizada por la Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid, con el lema 'Por un puesto de trabajo sin discriminación'.

2019 fue el año en el que el movimiento feminista registró el mayor aumento de asistencia en las calles por el 8 de Marzo, con entre 350.000 y 375.000 personas solo en el caso de Madrid, la marcha más numerosa hasta la fecha, con el feminismo unido bajo el lema 'Somos imparables, Feministas siempre'. En toda España, cientos de miles de personas participaron en las marchas, en medio de un ambiente festivo, siendo las concentraciones más multitudinarias las de Madrid y Barcelona --con más de 200.000 personas--.

El 8 de marzo de 2020 volvió a repetir el escenario de años anteriores aunque, a diferencia de 2018 y 2019, no se convocó la huelga feminista. Sobre aquellas manifestaciones planeó la sombra del coronavirus y una posible suspensión, que finalmente no se produjo, y comenzó el debate interno en el feminismo, que salió a las calles con el lema 'Con derechos, sin barreras, feministas sin fronteras'.

De este modo, en comparación con el año anterior, la participación en Madrid bajó notablemente. Concretamente, la delegación del Gobierno cifró la asistencia en 120.000 personas. En toda España, un total de 600.979 personas acudieron a las manifestaciones del 8M, a excepción de Cataluña, según el Gobierno.

El estado de alarma decretado por el Gobierno el 14 de marzo de 2020 con el fin de luchar contra la pandemia finalizó el 9 de mayo de 2021 por lo que el Día Internacional de la Mujer de ese año estuvo marcado por las restricciones, lo que se tradujo en menor asistencia a las marchas.

Además, la polémica que surgió de la celebración de 2020, con expertos y políticos en contra y con el contagio de varios miembros del Gobierno que habían participado en la misma, llevó a la Delegación del Ejecutivo en Madrid a prohibir la manifestación.

'Por ser mujeres' fue el lema elegido por el Ministerio de Igualdad aquel 8 de marzo, marcado por las movilizaciones con mascarillas y la distancia de seguridad, 'performances', marchas virtuales y aforo reducido. Aquel año también se constató el inicio de la división, con acciones separadas por la Comisión 8M, impulsora de las manifestaciones anteriores, y el Movimiento Feminista de Madrid.

En su campaña de 2022, el Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, defendía 'In Spain we call it igualdad' pero finalmente el movimiento feminista se fracturó. Ese 8 de marzo hubo dos manifestaciones diferentes y alternativas entre sí, a la misma hora por el centro de Madrid, donde se escenificó la división del movimiento.

Así, las conocidas como 'feministas clásicas', lideradas por el Movimiento Feminista de Madrid, criticaban la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, la conocida como 'Ley Trans', que se aprobó definitivamente en 2023.

En este sentido, algunas organizaciones feministas consideraron que la norma suponía "un retroceso en la protección" de los derechos de las mujeres, en concreto, por la medida que permite la autodeterminación de género. Cerca de 6.000 personas secundaron al Movimiento Feminista de Madrid, según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Mientras, bajo el paraguas de la Comisión 8M, se apelaba a la defensa de un feminismo "inclusivo", con gritos a favor del "feminismo antirracista". "Esta es la mani de todos los años, la mani de siempre, de la Comisión del 8M, que es la que convoca históricamente", recordaban. Alrededor de 50.000 asistentes acudieron a su marcha, según la delegación del Gobierno.

En 2023, el Día Internacional de la Mujer pudo volver a celebrarse sin restricciones, tras la pandemia del Covid-19. De nuevo no hubo huelga general y Madrid volvió a tener dos manifestaciones. El lema del Ministerio de Igualdad fue 'Ahora que ya nos veis, hablemos'.

Entre los principales temas que provocaron la desavenencia en el seno del feminismo seguían estando la 'Ley Trans' así como la abolición de la prostitución, con un Movimiento Feminista de Madrid que se declara abolicionista y contrario a la citada ley mientras que la Comisión 8M es partidaria de esta norma.

En Madrid, en torno a 27.000 mujeres marcharon en las dos marchas separadas, según la Delegación del Gobierno, con gritos de 'Irene dimisión' en las manifestaciones convocadas por el Movimiento Feminista de Madrid (en alusión a Irene Montero)--que reunieron a 10.000 personas-- y de 'Ni un paso atrás en el consentimiento', en la organizada por la Comisión 8M, que contó con 17.000 asistentes.

En 2024, organizaciones de mujeres y colectivos feministas volvieron a salir a las calles por el Día de la Mujer y, como ocurrió en años anteriores, se convocaron distintas concentraciones. El lema elegido por el Ministerio de Igualdad fue '8M. Con M de Mujeres. Todas las Mujeres. Muévete'.

Aunque aumentó la presencia en las calles, por ejemplo, en Madrid se congregaron cerca de 34.000 personas por las calles de la capital, convocadas por la Comisión 8M (que reunió a 30.000, 13.000 más que el año anterior, con el lema 'Patriarcado, Genocidios, Privilegios #SeAcabó') y el Movimiento Feminista de Madrid (4.000, frente a las 10.000 de 2023, con el lema 'La prostitución no es un trabajo. ¡Abolición ya!'), según datos facilitados por la delegación del Gobierno.

En 2025, el lema elegido por el Ministerio de Igualdad fue 'Nuestra voz. Más alta. Más clara. Más fuerte', que recuperaba de este modo "eslóganes clásicos feministas", al tiempo que hacía un llamamiento a la "unidad" frente al negacionismo.

Desde la Comisión 8M, convocó su manifestación con el lema 'Feministas antirracistas, ¡a las calles! Nos va la vida en ello', mientras que el Movimiento Feminista de Madrid convocó la suya con el lema 'Mujeres en lucha contra el machismo global'. La actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, asistió a ambas marchas, que se suspendieron en algunas ciudades debido a las intensas precipitaciones provocadas aquel día por la borrasca 'Jana'.

En total, el año pasado cerca de 25.000 mujeres acudieron a la marcha de Comisión 8M, mientras que a la del Movimiento Feminista asistieron 9.500 personas, según Delegación del Gobierno. En total, cerca de 34.500 asistentes, una cifra ligeramente superior a 2024 pero aún alejada de los años de unidad en el feminismo, que afronta este 2026 de nuevo dividido, en un contexto marcado por un arranque de año negro en violencia machista, con diez mujeres y dos niños asesinados.

Este artículo forma parte de una serie de reportajes que reúnen los lemas por el 8M formulados desde 2018 y recogidos por Europa Press por el Día Internacional de la Mujer.