8 Lemas por el 8M: 2023, sin restricciones por la pandemia y vuelve la ruptura: 'Ahora que ya nos veis, hablemos'

El Día Internacional de la Mujer de 2023 pudo volver a celebrarse sin restricciones, tras la pandemia del Covid-19. De nuevo no hubo huelga general y Madrid volvió a tener dos manifestaciones que salieron del mismo punto de la ciudad, la plaza de Atocha, ante la división del movimiento feminista. El lema del Ministerio de Igualdad fue 'Ahora que ya nos veis, hablemos'.

Antes de la llegada del Covid-19, el feminismo había registrado cifras de récord en sus manifestaciones de 2018 y 2019 (en Madrid, según Delegación del Gobierno, hace cinco años marcharon 170.000 personas y un año más tarde, 375.000). Después llegó 2020 y, con el virus ya en auge -- 600 contagios detectados y una semana para que llegara el confinamiento total del país--, la marcha congregó a 120.000 personas.

La polémica que surgió de esta celebración, con expertos y políticos en contra y con el contagio de varios miembros del Gobierno que habían participado en la misma, llevó a la Delegación del Ejecutivo en Madrid a prohibir una manifestación multitudinaria en 2021, cuando en otras grandes ciudades del país sí se produjeron.

En 2022, se volvió a ver en la capital una marcha similar a las prepandémicas, aunque con una participación bastante más baja que años anteriores, con alrededor de 56.000 personas según delegación del Gobierno, ya que se producía bajo la recomendación de usar mascarilla y mantener la distancia social. De este modo, 2023 fue el primero en el que las reivindicaciones se veían libres de cualquier restricción.

Sin embargo, tras la pandemia, no se pudo recuperar la unidad del movimiento feminista y, como pasó en 2022, en 2023 volvieron a convocarse dos manifestaciones diferentes en Madrid: la de la Comisión 8M, convocante desde hace años en este día, y la del Movimiento Feminista de Madrid.

Entre los principales temas que provocaron la desavenencia en el seno del feminismo se encontraba la Ley trans y la abolición de la prostitución. El Movimiento Feminista de Madrid se declara abolicionista y contrario a la Ley Trans. Por el contrario, la Comisión 8M, es partidaria de esta norma y, aunque acoge abolicionistas entre sus filas, llaman en el 8M a la unificación para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

En lo que sí coincidieron ambas entidades es en no convocar huelga feminista coincidiendo con el 8M como se hizo en 2018, cuando se llamó a las mujeres a "parar" para demostrar que "sin las mujeres se para el mundo".

En Madrid, en torno a 27.000 mujeres marcharon en dos marchas separadas para reivindicar el Día Internacional de la Mujer, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno. Con gritos de 'Irene dimisión' marcharon las mujeres convocadas convocada por el Movimiento Feminista de Madrid (en alusión a Irene Montero) y de 'Ni un paso atrás en el consentimiento', en la organizada por la Comisión 8M.

DESCENSO EN LA CIFRA DE ASISTENTES

En el caso de la manifestación de la Comisión 8M reunió en Madrid a miles de mujeres -- 17.000, según la Delegación de Gobierno de Madrid y 700.000 según la organización-- reclamando un "feminismo inclusivo" a favor de la Ley Trans y en defensa de mantener el consentimiento en el centro en la Ley del 'solo sí es sí'.

La marcha arrancó tras una pancarta con el lema 'Somos el grito necesario. El feminismo lo está cambiando todo', portada por mujeres sanitarias, pensionistas, trabajadoras, de la ayuda a domicilio, feministas iraníes, peruanas y afganas y mujeres trans.

Durante el trayecto se escucharon lemas habituales del movimiento feminista como 'Abajo el patriarcado que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer', 'Aquí estamos las feministas', 'Feminismo anti racista" o 'No es un caso aislado, se llama patriarcado'. Políticas socialistas marcharon junto a la Comisión 8M con el lema 'Mujeres libres e iguales' que sujetaban hasta seis ministras del Ejecutivo.

Mientras, la marcha convocada por el Movimiento Feminista de Madrid convocó a unas 10.000 personas, frente a las 6.000 del año anterior, según datos oficiales. Las organizadoras elevaban la cifra a 25.000 y 30.000 personas, que corearon cánticos como 'El feminismo es abolicionista', 'Ser mujer no es un sentimiento', 'Irene machista, hazte feminista', 'La infancia ni se toca ni se hormona' o 'Las mujeres no tienen pene'.

Además, cuestionaban las "chapuzas" como la Ley del 'Solo sí es sí', rechazaban la 'Ley Trans' al considerar que "borra" a las mujeres, y pedían la abolición de la prostitución y el fin de los crímenes machistas, tras la pancarta con el lema 'Feministas en lucha por los derechos de las mujeres'.

Así, aquel 8M de 2023, miles de personas volvieron a salir a las calles en el Día Internacional de la Mujer, cuando quedaron patentes las diferencias existentes en el seno del feminismo, con marchas separadas en muchas ciudades de España, como Valencia, convocadas de manera separada por la Coordinadora Feminista y la Assemblea Feminista.

Pese a la división, sí hubo unanimidad en las demandas de los manifestantes, con lemas como 'Con todas y a por todas, nadie nos silencia', 'Feminismo para revolucionar los cuidados', 'No al maltrato, a los golpes, al acoso sexual, a las violaciones, a los asesinatos', 'El feminismo será inclusivo o no será', 'Que viva la lucha de las mujeres' o 'Mi vestido no es corto, tu educación sí'.

No obstante, algunos asistentes lamentaban la politización de esta manifestación y consideraban que haciendo "daño" al Día de la Mujer. "El feminismo es un tema de sociedad y humanidad", aseguraban a Europa Press participantes de las marchas.

En materia de feminismo, aquel año también será recordado por el cambio al frente del Ministerio de Iguadad ya que Ana Redondo ocupó la cartera en noviembre sustitución de Irene Montero, con polémicas en torno a la Ley del 'Solo sí es sí' y la Ley Trans (Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI).

