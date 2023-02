Llop cree que no es momento de "buscar responsables" de la rebaja de penas por la Ley del sí es sí y está "tranquila"

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia, Pilar Llop, cree que no es el momento de "buscar responsables" de las rebajas de penas a agresores sexuales como consecuencia de la Ley del 'solo sí es sí' sino de "poner soluciones sobre la mesa" y ha dicho estar "muy tranquila".

"Ahora estamos en otro espacio, estamos en el momento de no buscar responsables, aunque yo me responsabilizo de la proposición de ley que se ha presentado, pero ahora no estamos en ese espacio sino en el momento de poner soluciones encima de la mesa porque lo necesitan las víctimas, porque hemos visto que las penas se han rebajado de una manera que no ha sido aceptado socialmente", ha subrayado Llop, este jueves, en declaraciones al Canal 24 Horas de TVE, recogidas por Europa Press, al ser preguntada sobre quién debería pedir disculpas.

La ministra de Justicia también ha defendido que "las negociaciones nunca se han roto" pero ha aclarado que ahora están en otro espacio, el parlamentario, y que hablarán con todas las fuerzas políticas para intentar alcanzar un consenso.

"La bajada de penas en un número muy importante, pero aunque solo fuera una, es un hecho muy grave y tenemos que estar por las víctimas y por encima de cualquier tipo de interés", ha remarcado Llop, que ha apostado por "blindar" los derechos y la seguridad de las víctimas de delitos contra la libertad sexual.

Esto solo se puede hacer, según ha precisado, con una solución "técnica" a una parte "muy pequeña" de la ley, en concreto, a la parte penal, aunque ha insistido en que "se mantiene el mismo modelo de consentimiento".

La ministra ha afirmado que han estado trabajando, también con el Ministerio de Igualdad, "cruzando distintas fórmulas" y ha puntualizado que la "única" que han encontrado es la que han recogido en la propuesta que ha registrado el PSOE en el Congreso, realizando unos "ajustes para que conductas más graves se puedan castigar con una pena más grave".

En todo caso, ha invitado al resto de grupos parlamentarios a proponer alguna otra fórmula viable, si la encuentran, al tiempo que se ha puesto a disposición del resto de partidos para aclarar cualquier punto de la propuesta.

Preguntada por si se siente desautorizada por el hecho de que las negociaciones se hayan trasladado a los partidos, Llop ha respondido que se siente "muy tranquila" por haber presentado esta solución tras haber negociado "todo lo posible" y tras haber hecho "un esfuerzo intelectual". "Yo he hecho lo que debía hacer", ha reiterado.

En cuanto al retraso en el debate de la propuesta del PSOE, la ministra de Justicia ha indicado que se trata de una materia "muy sensible" que precisa de un estudio "más a fondo"; y, sobre el apoyo del PP a la reforma, Llop se ha mostrado "sorprendida" de que el partido de Feijóo "ahora ofrezca tanta facilidad" a una ley que afecta a los derechos de las mujeres cuando "en muchísimas ocasiones se han opuesto al progreso", por ejemplo, con "la ley del aborto".