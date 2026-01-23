Luisa, alumna gitana de Bachillerato del programa Promociona: "Seguir estudiando es importante y me he sentido apoyada"

Luisa, alumna gitana de Bachillerato del programa Promociona - FSG

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Luisa García, de Jerez de la Frontera, es una chica gitana de dieciséis años que cursa Primero Bachillerato, alumna del programa Promociona desde 5º de Educación Primaria, y se tituló el año pasado en Cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

"Elegir qué seguir estudiando es una decisión muy importante y me he sentido muy apoyada, la verdad", ha señalado la joven en declaraciones difundidas por la Fundación Secretariado Gitano con motivo del Día Internacional de la Educación, que se celebra el 24 de enero.

Desde el centro proponían a la alumna para un Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM), pero ella "no lo tenía claro" ya que su meta era Bachillerato, aunque "no se veía capaz".

En las sesiones de orientación educativa se trabajaron mucho las expectativas con ella y con sus padres. Finalmente optó por seguir haciendo Bachillerato.

"Lo que hablaba con mi Orientadora educativa, Nazaret, en las tutorías, me ayudó a organizarme, a estar tranquila, a creer en mí misma y no conformarme. Ella hablaba también con mis padres y así ellos supieron cómo apoyarme. Todos creyeron en mí en todo momento. En las clases de apoyo podía resolver las dudas que tenía con las asignaturas", ha señalado la estudiante.

Desde la Fundación Secretariado Gitano aseguran que sus programas "están demostrando un impacto real y sostenido, con miles de estudiantes que mejoran su rendimiento y continúan estudiando".

Sin embargo, advierten de que los datos estructurales "siguen evidenciando una profunda desigualdad educativa que requiere de políticas públicas amplias, sostenidas y específicas para garantizar la igualdad real de oportunidades".

Durante el curso 2024-2025 los programas de la fundación (Promociona, Promociona-T y Promociona +) han acompañado a 5.840 estudiantes en 65 localidades.

En el marco del Día Internacional de la Educación, la UNESCO destaca en 2026 la importancia de que los jóvenes participen activamente en la construcción del futuro educativo.

La fundación comparte esta visión y, además, impulsa la participación socioeducativa para que el alumnado gitano "acceda a espacios donde pueda liderar procesos de reflexión sobre la desigualdad educativa que sufre".