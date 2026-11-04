Madrina atiende alumnas embarazadas que sufren acoso: "El bullying y los colegios no les permitieron seguir estudiando"

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MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Madrina ha atendido en 2026 en su Campus a algunas alumnas que reconocen haber sufrido acoso o haber dejado el instituto por esa causa: "El bullying y los colegios no les permitieron seguir estudiando".

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, que se celebra este jueves, Fundación Madrina alerta de que el acoso "no solo hace daño: también expulsa del sistema educativo a las adolescentes embarazadas y a las madres jóvenes".

La fundación pide a las administraciones equipos de mediación y psicología en los centros y protocolos de acompañamiento específicos para alumnas embarazadas, de modo que ninguna abandone los estudios por miedo.

Según la UNESCO, uno de cada tres estudiantes en el mundo ha sufrido algún tipo de acoso, una de las consecuencias que menos titulares ocupa es la de las alumnas que, además de sufrir acoso, están embarazadas o ya son madres.

El fenómeno se produce en un país donde el abandono educativo temprano sigue en el 12,8% (2025, según la Encuesta de Población Activa del INE y el Ministerio de Educación), por encima del 9,4% de la media de la Unión Europea en 2024. Y las madres jóvenes existen: el 9,5% de los 321.164 nacimientos de 2025 -unos 30.500 bebés- fue de mujeres menores de 25 años, según los datos provisionales del INE. Para ellas, el Graduado en ESO es la puerta de entrada al primer empleo.

"El acoso no se combate solo con protocolos, sino con presencia y con espacios seguros. Una madre adolescente necesita poder estudiar sin miedo: si el aula la expulsa, el sistema ha llegado tarde", ha señalado el presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez.

Fundación Madrina advierte además de que el acoso "ya no termina al sonar el timbre", porque el ciberacoso "lo traslada al móvil y a casa".

Un informe de la propia Fundación sitúa la depresión como principal trastorno entre las madres vulnerables que atiende (19,9%), con una incidencia que triplica la media poblacional europea.

Frente a ese escenario, el Campus Madrina ofrece un "entorno protegido": preparación al Graduado en ESO adaptada a las alumnas madres, con guardería y área infantil con cuidadoras en el propio recinto, refuerzo en las materias más difíciles y formación presencial y online.

Dentro de su oferta figura 'e+e+100', un programa que fomenta el uso de herramientas tecnológicas para lograr el autoempleo de las alumnas en situación de vulnerabilidad. Según la entidad, las alumnas del curso ESO Madrina obtienen las mejores notas en los exámenes oficiales.

Las personas víctimas de acoso escolar o aquellos que conozcan algún caso de bullying pueden llamar al +34 900 649 198, un servicio gratuito y anónimo.