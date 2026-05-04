Malasmadres afea a PSOE y PP falta de medidas concretas en conciliación y pide pasar "de las palabras a la acción"

Archivo - La presidenta de la Asociación Yo No Renuncio y fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Yo No Renuncio y fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena, ha pedido al PSOE y PP pasar "de las palabras a la acción" y "consenso" en materia de conciliación.

"De verdad, os pido que este compromiso no se quede solo en lo que haríamos, sino que hagamos. Que pasemos de esas palabras a la acción y a los hechos, porque está en juego, y lo habéis dicho todas, la vida de muchas madres", ha asegurado Baena.

Así lo ha puesto de manifiesto en el Congreso de los Diputados en el encuentro con los grupos parlamentarios en el que poder debatir distintas medidas de conciliación en el marco de su campaña sobre "la importancia de los cuidados".

En este sentido, ha recordado que la Ley de Familias está "en un cajón" por la falta de consenso político. "A mí me da igual que se llame pacto de Estado, ley de conciliación, ley de familias, acuerdo de país, pero que sea una realidad pronto, por favor", ha recalcado.

Entre las principales iniciativas de Malasmadres destaca la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial para el cuidado de menores y personas dependientes hasta los 16 años.

Otra de las medidas es la retribución del permiso parental de ocho semanas, así como su ampliación hasta 16 semanas en el caso de familias monoparentales. Además, propone ampliar los permisos por nacimiento, adopción o acogida hasta las 24 semanas "mínimas", con la posibilidad de alcanzar las 48 semanas en familias monoparentales, así como flexibilizar su disfrute.

También reclama mayor flexibilidad en la reincorporación al trabajo tras la maternidad, permitiendo, por ejemplo, una vuelta progresiva sin pérdida económica, ante la transformación "tan brutal, física y emocional" que sufren las madres.

Del mismo modo, incluye el reconocimiento de una "incapacidad temporal" tras el parto -de 15 días en partos vaginales y 30 en cesáreas- y la obligatoriedad de adaptar la jornada laboral a las necesidades de conciliación de las trabajadoras.

PSOE: "QUE LA IGUALDAD NO SEA LA PRIMERA MONEDA DE CAMBIO"

Durante la mesa con los grupos parlamentarios, la presidenta de la Comisión de Igualdad y diputada en el Congreso por el PSOE, Susana Ross, ha llamado a "pasar a la acción" en conciliación y ha pedido propuestas que perduren en el tiempo. "Y esos son los deberes que tenemos que ponernos todos y todas los grupos políticos. Pero no solamente pasar de lo dicho a los hechos, sino que las políticas que implementemos que perduren en el tiempo y que las políticas de igualdad no sean la primera moneda de cambio", ha apuntado.

De la misma manera, ha asegurado que está "demostrado" que los países que más invierten en políticas de igualdad, sobre conciliación, racionalización del tiempo, de economía de los cuidados, les hacen "más fuertes" y crecer económicamente. "Por lo tanto, creo que el debate de hoy es oportuno, necesario y urgente", ha añadido.

Igualmente, ha defendido la importancia de cambios estructurales como la racionalización de horarios y la profesionalización del sector de los cuidados.

Por parte del PP, la diputada Patricia Rodríguez ha llamado a hacer "una labor de sensibilización, de conciliación, de concentración en lo que es verdaderamente importante" y a analizar y estudiar por qué las madres renuncian a serlo y no tienen los hijos que realmente desean tener.

Además, Rodríguez ha apostado por abordar esta situación "como conjunto", como sociedad. "Creo que podemos conseguirlo. Así que, sea pacto de Estado, sea ley, creo que podemos hacerlo", ha precisado. En este punto, ha propuesto una persona en empresas de más de 50 trabajadores para que aporte soluciones y empatice en materia de conciliación, así como la gratuidad de la educación de cero a tres años, entre otras medidas.

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha apostado por políticas públicas "que garanticen, que blinden, que pongan en el centro los cuidados". En esta línea, ha dicho que ello "implica abordar estrategias fundamentales para garantizar la verdadera igualdad de género" en la sociedad. Además, ha destacado la importancia de la reducción de la jornada laboral y de la prestación universal por crianza.

Mientras, el diputado autonómico en la Asamblea de Madrid por Más Madrid, Emilio Delgado, ha abogado por alcanzar un comedor en los colegios "universal y gratuito", por trabajar en materia de vivienda para que sea "más difícil" desahuciar a familias que tengan hijos y que no se les niegue "el derecho a alquilar".

Por otro lado, en el encuentro también han participado socias de la Asociación Yo No Renuncio y Malasmadres como Tania Camón, Isabel Hidalgo y María Guruzeta, que han compartido experiencias personales con los asistentes.

"SENTÍ MUCHA CULPA POR ESTAR AUSENTE EN LA CRIANZA"

Según ha explicado Baena, Tania Camón es una mujer autónoma que renunció a su trabajo para cuidar de sus hijas. Posteriormente, tras nacer su segunda hija, su madre fue diagnosticada con una variante de Alzheimer. "Muchas veces, la propia carga mental te impide ver que lo que necesitas es pedir ayuda pero cuando das el paso de pedir ayuda, muchas veces lo que te encuentras es que la que te ofrecen no es la que tú necesitas. Y, en mi caso, sentí mucha culpa por estar ausente en la crianza, aunque sabía que mis hijas estaban muy bien atendidas", ha asegurado.

Mientras, María Guruzeta, recurrió a una excedencia para cuidar de su hija, que nació prematura. "Me falla cuando no se legisla con ese enfoque de infancia, de diversidad familiar. Y me falla también la sociedad. Me fallan las empresas, me falla la sociedad y me falla mi entorno", ha apuntado.

Finalmente, Isabel Hidalgo renunció a un trabajo de más de 14 años "por coherencia consigo misma porque llegó un momento en el que su cuerpo y su mente le pedían parar". "Fue realmente con un aborto y ese día decidí que había cambiado algo, que no tenía por qué volver a trabajar en un sitio donde yo no me sentía que estaba valorada ni me sentía que podía realmente hacer lo que yo quería hacer. Y en ese momento me rompí y conseguí, como bien has dicho, priorizarme a mí y priorizar a mi familia", ha revelado.