Mapas interactivos, propuesta del CERMI para los QR de las tarjetas europeas de discapacidad y estacionamiento

Archivo - Plaza de aparcamiento para persona con discapacidad en la calle Doctor Fleming de Cáceres - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha propuesto que las tarjetas europeas de discapacidad y estacionamiento cuenten con un QR que permita acceder en tiempo real a mapas interactivos de plazas reservadas y normativas locales.

Se trata de una de las propuestas que el CERMI ha remitido a la Comisión Europea en un documento sobre las características digitales y técnicas que deben regir la nueva Tarjeta Europea de Discapacidad (TED) y la Tarjeta Europea de Estacionamiento.

"El objetivo es garantizar que estos documentos no solo faciliten la libre circulación, sino que sean herramientas seguras, interoperables y plenamente accesibles", ha apuntado el CERMI.

Para el movimiento, la eficacia de estas tarjetas reside en su capacidad "para prevenir el fraude y proteger la privacidad". En este sentido, recomienda que los códigos QR integrados en las versiones físicas funcionen "como una pasarela segura que limite la visibilidad de datos sensibles".

Así, indica que el QR debería contener únicamente el identificador único de la tarjeta, el país emisor y su validez, "evitando mostrar el tipo de discapacidad para salvaguardar la dignidad del titular, especialmente en casos de discapacidades no manifiestas".

En cuanto a la Tarjeta de Estacionamiento, el CERMI aboga por una uniformidad visual estricta bajo el estándar ISO-7816-1, con medidas de "alta seguridad" similares a las de los documentos oficiales (impresión en iris, tintas ultravioletas y grabado láser). Además, apuesta por una "funcionalidad innovadora": que el QR permita acceder en tiempo real a mapas interactivos de plazas reservadas y normativas locales, "mejorando drásticamente la autonomía personal en los desplazamientos transfronterizos".

También urge a la creación de bases de datos compartidas entre los Estados miembros que permitan una verificación automática y digital, que eliminen "las barreras administrativas y las comprobaciones manuales que hoy dificultan el ejercicio de derechos en el extranjero".

Finalmente, el documento subraya que la seguridad tecnológica debe ir acompañada de la formación del usuario. El CERMI insiste en que "una ciudadanía informada es la mejor defensa contra el uso indebido de las tarjetas y garantiza un tratamiento de datos personales conforme al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea".

TARJETA SOCIAL ACCESIBLE A MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Por otro lado, el CERMI ha reclamado que la futura tarjeta social digital incorpore de forma expresa y obligatoria todos los parámetros de accesibilidad universal, con el fin de garantizar que pueda ser utilizada en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad y las personas mayores.

Así lo ha puesto de manifiesto el CERMI en sus alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la tarjeta social digital, actualmente en fase de audiencia pública. La plataforma representativa de la discapacidad organizada advierte de que el texto normativo examinado no contiene referencias explícitas a la accesibilidad universal, lo que considera una omisión significativa que debe corregirse.

En este sentido, el CERMI recuerda que la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución española eleva a rango constitucional el derecho a que todos los entornos sean universalmente accesibles. Este mandato debe reflejarse también en los entornos digitales del sector público, como es el caso de la tarjeta social digital.

Asimismo, la entidad señala que el ordenamiento jurídico ya establece obligaciones claras en esta materia, como las previstas en el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, que exige que todos los servicios digitales públicos sean accesibles para las personas con discapacidad.

Por ello, el CERMI propone que el futuro reglamento incorpore una disposición adicional específica dedicada a la accesibilidad universal de la tarjeta social digital. Esta previsión debería garantizar que, tanto en su diseño como en su operatividad y funcionamiento, el sistema sea plenamente accesible conforme a los estándares legales vigentes.

La organización subraya que la tarjeta social digital está llamada a convertirse en una herramienta clave para la gestión y el conocimiento de las prestaciones sociales en España, por lo que resulta imprescindible que su desarrollo "no excluya a ningún grupo social y respete plenamente los derechos de las personas con discapacidad".