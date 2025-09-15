Más de 350 millones de mujeres seguirán en pobreza extrema en 2030 si no se acelera la acción global, según ONU Mujeres

Archivo - Una mujer con velo en la aldea de Ganguel, a 11 de enero de 2023, en Ganguel, Sokoto, Níger (África). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

ONU Mujeres ha alertado de que 351 millones de mujeres y niñas, de las 376 millones que viven actualmente en pobreza extrema, podrían seguir en esa situación en 2030 si no se acelera la acción global.

Así se desprende del informe 'Avances en los objetivos de desarrollo sostenible. Panorama de género 2025' de ONU Mujeres. En él señala que la pobreza extrema femenina se ha mantenido en el 10% desde 2020 y ha avisado de que si las tendencias actuales persisten, el 8,2% de las mujeres aún podrían vivir con menos de 2,15 dólares al día para 2030 (351 millones).

También revela que la mayor parte de las mujeres en situación de pobreza extrema se concentrarán en África Subsahariana (233 millones) y Asia Central y Meridional (61 millones).

"Una acción integral y acelerada para impulsar la agenda de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en materia de protección social, economía verde, educación, mercados laborales, innovación y gobernanza eficaz podría reducir la pobreza extrema femenina a nivel mundial del 9,2% en 2025 al 2,7% en 2050 (de 376 millones a 128 millones)", indica ONU Mujeres.

También plantea un paquete integral de políticas públicas con enfoque de género, centrado en seis pilares, para acelerar los ODS: protección social universal y de calidad; servicios públicos accesibles, especialmente en salud y educación; transformación de la economía del cuidado; acceso a empleos verdes y tecnológicos; participación igualitaria en la toma de decisiones; y justicia climática con enfoque de género.

Igualmente, apunta que este paquete de medidas podría generar 342 billones de dólares acumulados para 2050. Para obtener estos beneficios, el gasto público global en el paquete integral de intervenciones tendría que aumentar en aproximadamente 22 billones de dólares acumulados para 2030 y 233 billones de dólares acumulados para 2050.

Este informe se publica en el 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), considerada la hoja de ruta más ambiciosa para lograr la igualdad de género. También se cumplen 25 años de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad, y el 80º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas.

"A pesar de los avances en la participación política, la paridad de género sigue siendo la excepción, no la norma. Alcanzar la igualdad de género es posible, pero exige paquetes de políticas interseccionales, integrados, integrales y con perspectiva de género que fortalezcan los marcos legales; eliminen las barreras económicas y estructurales profundamente arraigadas, incluidas las normas sociales discriminatorias; y aumenten las inversiones en todos los ámbitos", señala ONU Mujeres.