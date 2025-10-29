Más del 70% de las personas mayores de 55 años asegura haber sufrido discriminación por su edad, según un estudio

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 71,1% de las personas mayores de 55 años en España asegura haber sufrido discriminación por su edad, según el I Barómetro de Edadismo 'Hablando en Plata', publicado este miércoles.

El informe, elaborado por la consultora Red2Red, ha sido presentado en un acto conducido por Sonsoles Ónega y clausurado por la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. También han participado la directora de 'Hablando en Plata', Raquel del Castillo, y el director general de Atresmedia Audiovisual, José Antonio Antón.

En general, la percepción que sienten los entrevistados es que las personas conforme envejecen se vuelven invisibles (71,2%) o que la sociedad considera a las personas mayores como una carga (70,6%).

Esta desigualdad afecta más a las mujeres, quienes constatan una mayor incidencia hacia este tipo de prejuicios en todos los ámbitos, especialmente por la invisibilidad social y la presión estética. Por ejemplo, un 76% de las mujeres considera que existe una presión social para eliminar los signos del envejecimiento (canas, arrugas) frente a cerca del 60% de los hombres.

Además, el empleo es el ámbito donde más se experimenta el edadismo. En concreto, el 84,5% de quienes buscaron trabajo en el último año sintió que su edad era una desventaja (hasta un 88% entre las mujeres), y el 27,6% de las personas que están trabajando asegura haber sido discriminada por este motivo, percepción que sube en este último caso al 37% entre las mujeres.

Igualmente, aunque las personas mayores han avanzado notablemente en el uso de las nuevas tecnologías, el estudio revela que la brecha digital sigue suponiendo "una limitación". Así, aunque un 77% asegura haber realizado trámites o gestiones a través de la tecnología, el 27,5% ha encontrado problemas en el uso de herramientas digitales y hasta un 44,4% declara no manejarse bien con Internet o el correo electrónico.

A su vez, un 41,3% señala haber vivido alguna discriminación relacionada con la edad en sus gestiones administrativas, mientras que, en el ámbito sanitario, el 22,4% de quienes acudieron a un centro médico en el último año considera que ha sufrido algún tipo de comportamiento edadista, especialmente por sentir que no se toman en serio sus preocupaciones, porcentaje que asciende al 25% entre los mayores de 65 años.

El I Barómetro de Edadismo 'Hablando en Plata' también recoge las limitaciones que se autoimponen las propias personas de más de 55 años (el autoedadismo). Así, más del 25% de los encuestados se autoexcluye de ciertas actividades por considerarlas "impropias de su edad" y el 56,4% se siente mayor para realizar algunas cosas. Entre las situaciones experimentadas debido a la autoexclusión, destacan: sentirse menos útil para la sociedad (15,2%), relacionarse menos con personas jóvenes (14,4 %) y no vestirse con determinadas prendas o usar ciertos colores (11,5%).

El estudio advierte de que un 40% de las personas que han experimentado situaciones edadistas ha sufrido consecuencias, especialmente frustración, depresión, estrés y ansiedad, algo que le ocurre a uno de cada cuatro (el 25,8% de las personas consultadas).

Entre las medidas más apoyadas para revertir esta situación destacan fomentar la participación de las personas mayores en la vida pública (84,3%), campañas de sensibilización ciudadana (80,4%) y la formación a profesionales sanitarios y de la Administración para un trato más adecuado (80,1%).

'Hablando en Plata' es una iniciativa de Antena 3 y laSexta contra el edadismo lanzada en octubre de 2022, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas Mayores. Desde su nacimiento ha buscado poner en valor a este colectivo, visibilizar sus problemáticas y evidenciar su importancia y contribución a una sociedad diversa.

En estos tres años, ha puesto en marcha campañas como 'Currículum vital', 'Gracias' y 'Contra el edadismo', y ha emitido especiales sobre residencias, brecha digital, longevidad saludable o soledad no deseada.