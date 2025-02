Meri García, hija de un fallecido en la dana y que reclama una comisión de investigación: "Mi vida ahora es luchar"

Meri García, impulsora de la iniciativa que reclama una comisión de investigación por lo ocurrido en la dana de Valencia, donde falleció su padre - MERI GARCÍA

Meri García tiene 36 años y ha vivido en Catarroja (Valencia) "toda la vida". Sin embargo, esa vida cambió el pasado 29 de octubre de 2024, el día de la trágica dana que arrasó gran parte de la provincia y causó más de 220 víctimas mortales. Su padre fue una de estas víctimas y, desde entonces, como afirma a Europa Press, su vida "es luchar" para que se investigue lo ocurrido y se haga "justicia" con la memoria de los fallecidos.

"Mi vida ahora es luchar, no puedo hacer otra cosa, esclarecer qué ha pasado", insiste Meri, que trabaja de administrativa en Valencia. El día de la dana, relata cómo vio "todo lo ocurrido desde la ventana, era una como un tsunami" que afectó a toda su familia.

Así, cuenta cómo su marido estaba en el parking y se salvó "de milagro", al igual que su hermano, mientras su cuñada pasó toda la noche subida al capó de un coche. Sin embargo, su padre se agarró a una valla y, tras horas de espera, finalmente no pudo aguantar. "Estuvo allí hasta que ya no pudo más", rememora.

En este punto, lamenta que "ninguna institución" buscó a su padre y que fueron los familiares los que lideraron la búsqueda. Diez días después, encontraron su cuerpo con la ayuda de unos voluntarios y su perro 'Nilo'. Por ello, ahora clama "justicia" para esclarecer lo ocurrido y por qué no se tomaron las medidas necesarias para evitar que ocurriera esta desgracia.

"Me da igual el color, lo que quiero es saber qué pasó. Ante el asesinato de tanta gente, quiero que respondan", ha reiterado esta mujer que afirma no haber recibido respuesta alguna ni a nivel local, autonómica ni desde el Gobierno central.

Por este motivo, el pasado mes de diciembre, Meri, junto con familiares de otras víctimas de las inundaciones, viajó de Valencia a Madrid para registrar en el Congreso de los Diputados las más de 80.000 firmas recogidas en ese momento en Change.org para solicitar una comisión de investigación.

"A mi padre lo mataron en la DANA del día 29 de octubre en Catarroja. (...) Las instituciones que debían de protegernos nos dieron la espalda", escribía el pasado 26 de noviembre Meri García cuando inició su petición, en la que solicita "justicia" para él y para todas las víctimas de la tragedia.

A principios de febrero, coincidiendo con el reinicio de la actividad parlamentaria del nuevo curso político, regresaron al Congreso para que su petición no quedase en el olvido. En aquella ocasión, portaban cerca de 150.000 firmas. "Hoy volvéis al trabajo. Espero que en estos dos meses hayáis descansado y cogido fuerzas y os pongáis ya a trabajar en lo que de verdad importa", afirmó en ese momento.

"Pero ningún político se ha puesto en contacto con nosotros", insiste Meri, que defiende que su petición de comisión es "para saber qué pasó", no sólo por su padre, sino "por todos". "Como ya no se sale en la tele, se quiere tapar desde todos los niveles, autonómicos y central", apostilla Meri, que recuerda que todavía se puede seguir firmando la petición que ha impulsado.

"NO PODEMOS PASAR UN LUTO NORMAL"

La mujer también denuncia que no se hayan organizado homenajes por las víctimas y que los familiares de los fallecidos "no puedan avanzar ni pasar un luto normal", al tiempo que puntualiza que, su hijo, de tres años, "también lo está pasando mal".

Así, ha explicado que, meses después, "la gente sigue sin casas, sin comercios, pero sí que se organizan las Fallas para dar una imagen de normalidad que no existe". "La gente que conozco ha salido adelante con ayudas privadas", precisa.

En esta línea, señala que "no llega ayuda" y los vecinos han tenido "que arreglar todo" porque "a nadie" le importan los ciudadanos. Por ello, avanza que volverán este mes de marzo al Congreso, con "más firmas" y para exigir responsabilidades e información ante lo sucedido. "Tengo un dolor que no se me va", reconoce esta mujer.

El testimonio de Meri García forma parte de una serie de perfiles recogidos por Europa Press con motivo de la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, el próximo 8 de marzo, y que este año se centrará en diversas mujeres que han sufrido la dana que afectó principalmente a Valencia el pasado 29 de octubre.