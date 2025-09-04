Mónica García denuncia el uso del Congreso como "altavoz" para discursos machistas en referencia a las jornadas de Vox

Archivo - La ministra de sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones durante una rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad, a 30 de julio de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y miembro de Sumar, Mónica García, ha criticado las jornadas organizadas por Vox en el Congreso de los Diputados sobre ideología de género y denuncias falsas y ha rechazado que se utilicen espacios institucionales para dar voz a lo que ha calificado como una "ultra internacional machista del odio".

García ha respondido así este jueves a las declaraciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha dicho este jueves preguntada por las jornadas de los de Santiago Abascal que "la democracia supone diversidad, supone pluralismo político, supone escuchar al otro".

Por su parte, García ha trasladado su rechazo a que el Congreso y el Senado sirvan "para difundir unas ideas que son retrógadas". "No solamente hay una parte que no la entiendo, sino que esas voces, que ya las escuchamos mucho por cierto, no deberían tener espacio en la soberanía de la ciudadanía popular. No estoy de acuerdo con que sirva de plataforma el Congreso y el Senado para difundir unas ideas que son retrógradas y que están en contra de los derechos y de las libertades de las mujeres de nuestro país", ha apuntado.

Además, la ministra ha defendido que estas jornadas niegan la existencia de la violencia machista contra la que ha llamado a luchar "todos y cada uno de los ciudadanos y en todas y cada una de las instituciones, por supuesto incluyendo el Congreso de los Diputados".