Movimiento Feminista de Madrid pedirá el 8M un feminismo internacionalista: "Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas"

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Feminista de Madrid volverá a recorrer las calles de la capital el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una manifestación en la que clamará por un feminismo internacionalista.

Según han informado a Europa Press, la marcha saldrá a las 12:00 de Cibeles y finalizará en Plaza de España, con el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista' y el sublema 'Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas'.

El año pasado, en total, se manifestaron unas 34.500 personas por el 8M en las dos marchas convocadas en Madrid, una cifra levemente superior a la del año anterior (34.000).

En cuanto al Movimiento Feminista de Madrid, las feministas abolicionistas sumaron a 9.500 participantes, según la delegación del Gobierno, 5.500 más que hace un año. Las convocantes elevaron el número a un mínimo de 20.000.