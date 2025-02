'Mucho que Ver', una serie de la ONCE "para mirar con otros ojos" y hacerlo con humor

La ONCE presenta la serie 'Mucho que Ver' - ONCE

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha presentado 'Mucho que Ver', una serie en la que un grupo de amigos ciegos o con discapacidad visual se reúne en su cafetería habitual para compartir su día a día y la realidad cotidiana.

En once capítulos, los colegas cuentan anécdotas y vivencias personales que llevan al espectador a conocer la realidad de una persona ciega y a reflexionar en cómo relacionarnos con ellos y ellas.

La ONCE, en su trabajo por la inclusión de las personas ciegas y con discapacidad visual, lanza esta serie con el objetivo de sensibilizar y visibilizar la necesidad de que, tanto todos los ámbitos de la ciudadanía, como las instituciones y empresas, estén concienciados acerca de cómo tratar con una persona con discapacidad visual, así como sus diferentes necesidades en su vida diaria, ya sea a la hora de desplazarse por nuestras ciudades, utilizar el transporte público, acudir a un centro sanitario, e incluso, algo tan sencillo como hacer la compra.

SITUACIONES DE LA VIDA DIARIA

La serie realiza un recorrido por hasta once situaciones de la vida diaria a la que se enfrentan las personas ciegas como el resto de la ciudadanía, para lograr su autonomía personal como ir al médico y saber cuándo te toca; salir a cenar y poder ver el mundo tranquilamente; utilizar el transporte público e ir donde quieres; acudir al mercado y no comprar zumo cuando quieres leche; dar un agradable paseo; ir caminando acompañado de un amable viandante, aunque no querías; o estar en el trabajo y no saber quién ha llegado.

En la presentación, los asistentes también se han puesto en la piel de una persona ciega y han podido experimentar, con un paseo a ciegas, situaciones reales como enfrentarse a una calle mal asfaltada o en obras, pasar a un mercado o coger un autobús.