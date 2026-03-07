Mujeres de diferentes sectores denuncian discriminación, brecha salarial o exclusión: "El 8M deber ser punto inflexión"

Archivo - Predif formará a mujeres en riesgo de exclusión social como asistentes personales de mujeres con discapacidad. - PREDIF. - Archivo

Colectivos de mayores, familias, discapacidad y ONG claman por la igualdad

MADRID, xx (EUROPA PRESS)

Mujeres de diferentes sectores han coincidido en volver a reclamar la importancia de alcanzar la igualdad ante la celebración, este 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, que ONU Mujeres celebra con el lema 'Derechos, justicia y acción para TODAS las mujeres y niñas'.

En este contexto, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha querido rendir homenaje a todas las mujeres que forman parte del mundo de la discapacidad: mujeres con discapacidad, cuidadoras, profesionales del ámbito sociosanitario y a todas aquellas que, desde diferentes ámbitos, contribuyen a construir una sociedad más justa, más humana y más inclusiva.

El CEDDD señala que el ámbito de la discapacidad y la dependencia es, en gran medida, un espacio sostenido por mujeres mientras que en el ámbito laboral, las mujeres con discapacidad enfrentan una doble discriminación que limita sus oportunidades. A esta situación se suma la brecha salarial: las mujeres con discapacidad perciben, de media, 8.710 euros menos al año que los hombres sin discapacidad.

Por su parte, la Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha hecho público su manifiesto institucional, bajo el lema 'Por un acceso real a la justicia de las mujeres y niñas con discapacidad', en el que denuncia las barreras estructurales que continúan impidiendo a este grupo social ejercer plenamente su derecho a la tutela judicial efectiva. Como parte de esta acción, la entidad ha difundido también un vídeo con la lectura pública del manifiesto realizada por once mujeres con discapacidad, que ponen voz en primera persona a las demandas del movimiento.

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) también ha hecho público un manifiesto protagonizado por mujeres sordas en el que denuncia la exclusión estructural que sigue enfrentando este colectivo en ámbitos esenciales de sus vidas, y reclama a las administraciones públicas medidas urgentes y concretas que contribuyan al pleno ejercicio de sus derechos.

En la IX Jornada Mujeres en el Autismo, organizada por la Fundación Orange y la Federación Autismo Madrid, bajo el título 'Mujeres en el autismo: barreras y buenas prácticas', se ha hecho alusión a las barreras que sortean en la vida cotidiana muchas mujeres autistas y sus familias. Barreras que pueden ser visibles o invisibles, pero que condicionan derechos, oportunidades y bienestar, por lo que han pedido poner en marcha iniciativas, enfoques y experiencias que están funcionando, que deben ser compartidas y fortalecidas.

La tasa de empleo de las mujeres con discapacidad se situó en el 29,8% en 2024, añade la Fundación Randstad junto a Randstad Research según el informe 'Radiografía del mercado laboral de las personas con discapacidad', una cifra que refleja un avance respecto a años anteriores pero que continúa muy alejada del 47% registrado por el conjunto de mujeres en España.

En la misma línea, el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, con la colaboración de 16 empresas, ha presentado el '13º informe #EmpleoParaTodas: la mujer en riesgo de exclusión en el mercado laboral', que ofrece una fotografía de las barreras que afrontan las mujeres en situación de vulnerabilidad en su relación con el mercado laboral, reconociendo que estas dificultades se manifiestan de forma diversa según las circunstancias personales y vitales de cada una.

Por ello, ven fundamental adoptar una perspectiva interseccional, ya que en una misma mujer pueden confluir simultáneamente una o varias situaciones de vulnerabilidad (como la edad, la discapacidad, las responsabilidades familiares no compartidas o la experiencia de violencia de género), lo que genera efectos acumulativos que intensifican las dificultades de inclusión sociolaboral. En conclusión, el documento busca visibilizar cómo la presencia y/o interacción de distintos factores de vulnerabilidad condiciona el acceso al empleo y requiere respuestas integrales y adaptadas a cada situación.

Desde la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y todas sus organizaciones asociadas señalan que, según los últimos datos de Eurostat correspondientes a 2024, en España las mujeres mayores de 65 años perciben una pensión media un 29,2% inferior a la de los hombres, una brecha superior a la media de la Unión Europea (24,5%). La PMP recuerda que las discriminaciones no desaparecen con la jubilación, sino que se consolidan y se traducen en mayor vulnerabilidad económica en la vejez.

Desde la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) reivindican "más feminismo" para hacer frente a las amenazas de retroceso de los derechos de las mujeres y seguir avanzando en igualdad en un contexto de cuestionamiento de la desigualdad, de aumento de los discursos de odio y de negacionismo de las violencias machistas. Por ello, llaman a la movilización social y reivindican políticas públicas feministas que tengan como ejes la educación en igualdad, una educación sexual integral y la prevención y protección de las mujeres y las niñas frente a todas las formas de violencia, así como un mayor apoyo al tejido asociativo feminista.

Mientras, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha reclamado al Gobierno mayor reconocimiento a la maternidad y medidas reales para acabar con las barreras económicas, sociales y laborales que todavía sufren las mujeres por ser madres, en especial, las madres de familia numerosa.

El emprendimiento femenino puede ser herramienta real de conciliación, autonomía financiera y cohesión social para la mujer que es madre, como defiende la Fundación Madrina, que a través de su Universidad de Madres acompaña actualmente a cerca de 100 madres jóvenes, cabezas de familia y en situación de vulnerabilidad, procedentes de más de 55 nacionalidades diferentes, en un itinerario de formación y creación de microemprendimientos.

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), con el lema 'Más derechos, menos brecha', visibiliza la desigualdad estructural de las mujeres en el trabajo autónomo, en línea con Autónomas por la Igualdad (AxI), cuya campaña 'No queremos medallas. Queremos derechos', cuestiona el relato que ensalza la resiliencia de las mujeres autónomas mientras perpetúa su desprotección estructural.

SITUACIÓN INTERNACIONAL

La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) considera que "el momento actual es decisivo para el liderazgo femenino" y, en el marco de una nueva escalada bélica en Oriente Medio, reivindican "el papel estratégico de las mujeres en la gestión y resolución de conflictos".

La ONG Entreculturas, que cuenta con la campaña 'Mujeres que construyen futuro', advierte de que la violencia hacia las mujeres no es un fenómeno aislado ni lejano, sino una realidad estructural que afecta tanto a contextos internacionales como a España. Para la organización, este 8M debe ser "un punto de inflexión" que traduzca los compromisos políticos en decisiones concretas que transformen las condiciones que sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres.

A nivel global, denuncia que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual y 132 millones de niñas entre 6 y 17 años no asisten a la escuela. Además, si no cambian las políticas actuales, denuncia que 351 millones de mujeres y niñas podrían continuar en situación de pobreza extrema en 2030.

En el caso de los países de África subsahariana, las mujeres siguen enfrentándose a enormes dificultades, por ejemplo, para acceder a la atención sanitaria. En este contexto, Fundación Recover, Hospitales para África, trabaja para garantizar el derecho a la salud de este colectivo. Desde 2016, casi 32.000 mujeres y niñas se han beneficiado de las campañas sanitarias impulsadas por la organización.