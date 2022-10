Nace una organización ciudadana para la mejora de las residencias de mayores: "Son la Edad Media de la Sanidad"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diferentes organizaciones de todo el territorio nacional se han unido para crear la Unión Ciudadana Por la Mejora de las Residencias (UCMR) y reclaman más transparencia para usuarios y familiares y mejora en la atención sanitaria y servicios. "Las residencias son la Edad Media de la sanidad", ha declarado Nandi Guitérrez, trabajadora en un centro y una de las representantes de esta nueva asociación.

En rueda de prensa, Gutiérrez ha denunciado la situación que viven muchas de estas residencias con "falta de personal" que lleva a situaciones como que "tres personas tengan que ocuparse de otras 40,50 o, a veces, hasta 60".

Esta profesional ha denunciado que los trabajadores no pueden hacer todas sus tareas bien al 100% porque, por ejemplo, "deben priorizar el tiempo de ducha al de levantar" a otra persona. También señala que las trabajadoras no pueden hablar o escuchar a los residentes por falta de tiempo, que no se tiene en cuenta la situación individual para adjudicar las habitaciones, o que existe una gran precariedad en las instalaciones, entre otras cuestiones.

Guitérrez ha explicado que las "inspecciones" a estos centros "dejan mucho que desear" porque estas se conocen de antemano y se corrigen cosas.

"DESTAPAR COSAS" QUE EXISTEN DESDE HACE AÑOS

En este sentido, ha alertado de que estas situaciones se ven desde hace año y que la pandemia del Covid-19 lo único que ha hecho es "destapar cosas que ya estaban ahí".

Para Ana Regueira, una de las representantes de UCRM, miembro de una asociación asturiana, "lo que ha fallado en la pandemia es la asistencia sanitaria" en los centros y, a su juicio, debe ser "un punto de atención y de alerta" ahora para su mejora.

De este modo, Regueira denuncia problemas de "coordinación y asistencia sanitaria" y, principalmente la "discriminación a los usuarios a los que, según ha explicado, "se les deniega el acceso a recursos asistidos de la sanidad pública" cuando entran en las residencias.

Según ha explicado, no existen los mismos protocolos, ni los mismos partes de lesiones, ni el consentimiento informado, entre otras medidas, que en el caso de un paciente que se encuentra en su domicilio.

CARENCIAS ESTRUCTURALES Y MATERIALES

También se ha referido a carencias estructurales que "derivan incluso en situaciones de insalubridad", y también materiales. En este sentido, ha denunciado que no existan desfibriladores en centros de mayores cuando sí los hay en oficinas para turistas.

Además, ha denunciado "problemas de asistencia farmacéutica" en cuanto a "dispensación de los medicamentos". "Esto está legislado y tiene que inspeccionarse", ha declarado.

Otros de los miembros de UCRM, representante de la asociación gallega 'Vellez Digna', Pepe Bernárdez, ha reclamado que se informe a los familiares y al usuario de las sanciones y denuncias con las que cuenta cada centro, o que los precios sean públicos para poder reclamar el precio de aquello que no usas.

También abogan porque existe el derecho a la participación por ley y que exista un foro para ello en todas las residencias, además de otros grupos a nivel provincial o autonómico. Además, piden una valoración trimestral de la situación en el centro para entregar a la familia.

SE NECESITA UNA DEFINICIÓN DEL MALTRATO

Bernárdez también llama a "definir el maltrato a los ancianos" de una forma más específica ya que, según ha denunciado, es muy difícil en la actualidad hacer una denuncia en este sentido. A su juicio, habría que determinar de una mejor forma esta situación en términos de heridas o número de caídas, entre otros aspectos.

Informar a los trabajadores de los planes de emergencia y evacuación y hacer simulacros de los mismos, son otras de las reclamaciones de esta organización que denuncia, según ha indicado Bernárdez, que la entrada de una persona mayor en una residencia le supone "una rebaja de derechos".

Desde la UCRM han explicado que ya han mantenido sendas reuniones con PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, aunque los socialistas, según han indicado, han explicado a la organización que esta cuestión no es ahora mismo prioritaria en su agenda. Además, se han reunido con representantes de PP y PSOE en el parlamento andaluz. A su juicio, "no hay clave ideológica" en este tema, sino que se trata de una "buena y adecuada" gestión.