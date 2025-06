Nadia Murad, Nobel de la Paz, defiende un feminismo que luche por los derechos de las mujeres "del mundo "entero"

Pide que España reconozca el genocidio del ISIS contra los yazidíes: "Otros países europeos ya lo han hecho"

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La activista y premio Nobel de la Paz de 2018 Nadia Murad ha defendido este martes en Madrid un feminismo que luche por los derechos de las mujeres "del mundo entero".

"Si de verdad queremos ser feministas tenemos que luchar por los derechos de las mujeres del mundo entero", ha asegurado en un encuentro con medios de comunicación antes del acto 'Las mujeres frente al genocidio y la violencia sexual', organizado por la Casa Encendida y la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG), en Madrid.

La joven iraquí, perteneciente a la minoría religiosa yazidí ha dedicado su vida a defender los derechos de las sobrevivientes de violencia sexual y a buscar justicia para las comunidades perseguidas, tras escapar del cautiverio a manos del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés).

Murad nació en un pueblo al sur de Sinjar (Irak), junto con sus 10 hermanos y su madre. Ella era la más joven de todos y la única que pudo ir al instituto. Ella sabía que después su familia no iba a poder mandarla a la universidad porque no había ninguna en la región. Sin embargo, tenia un sueño: abrir su propio centro de estética.

"Yo soy una persona que comparte su historia. Mientras, hay miles o millones de mujeres en el mundo entero que no pueden compartir las suyas", ha apuntado.

En esta línea, Murad ha indicado que es "responsabilidad de todos" asegurar la justicia y la protección para los supervivientes de violencia sexual en conflictos. "No podemos solamente confiar en los gobiernos para hacer todo, porque eso no va a suceder. Todos estamos viviendo lo que está sucediendo en el mundo y todos tenemos una responsabilidad", ha asegurado para añadir que la violencia contra las mujeres es "muy común".

"AHORA MISMO NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA"

Si bien, sobre si la justicia internacional está preparada para investigar un caso como el suyo y encontrar culpables, Murad ha dicho que "ahora mismo no hay voluntad política". Además, ha agregado que los líderes religiosos "no se están responsabilizando" ni están actuando. "La forma en la que los países gestionan a los supervivientes es muy diferente y cómo nos tratan es importante para la recuperación", ha recalcado.

También ha señalado que Gaza o Sudán no están "demasiado lejos" porque lo que sucede en estos lugares tiene un "impacto" en las vidas de todo el mundo. Además, ha dicho que es "importante" prestar atención a todos los conflictos porque las personas inocentes, los más vulnerables, mujeres y niños, son "los que pagan el precio de la guerra".

Igualmente, la joven se ha referido a los conflictos en Oriente Próximo y ha expuesto que se le "rompe el corazón" al ver el sufrimiento de las personas que se encuentran en esta zona. "Es muy importante que consideremos quienes están sufriendo ahora mismo. Rezo para que haya paz en Oriente Próximo", ha añadido.

En este sentido, Murad también ha hecho alusión a los niños que nacen fruto de violaciones, que ha explicado que son un "problema" para muchas comunidades. En esta línea, ha precisado que en estas zonas lo "importante" es la religión del padre, pero ha añadido que ello "no debería ser una excusa para evitar ayudar a las madres de esos niños". A su juicio, mientras se estigmatice a las mujeres violadas se está dando la "oportunidad" a los violadores de repetir el hecho una y otra vez.

En cuanto a las acciones que puede llevar a cabo la Unión Europea para acompañar a los supervivientes víctimas de violencia sexual en conflictos, Murad ha subrayado que "reconocer" el "genocidio" de ISIS contra yazidíes. "El reconocimiento es muy importante. Es el primer paso. Espero que España pueda hacerlo porque otros países europeos ya lo han hecho", ha indicado.

Asimismo, Murad es fundadora de Nadia's Initiative, a través de la que lidera esfuerzos globales para reconstruir comunidades afectadas por el conflicto y encaminadas a exigir responsabilidades. Además, ha plasmado sus memorias en 'The Last Girl: My Story of Captivity and My Fight Against the Islamic State', publicado en español con el título 'Yo seré la última: historia de mi cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámico' (Ed. Plaza & Janés).