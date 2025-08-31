Nueva edición de 'Eca Empleo', la iniciativa de Apadis para impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad

Apadis lanza una nueva edición de 'Eca Empleo' para impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad - APADIS

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Apadis ha lanzado una nueva edición del programa 'Eca Empleo' para impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Para la Fundación, la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual "sigue siendo una asignatura pendiente en España" y ha añadido que, según datos recientes, una de cada cinco personas de este colectivo accede a un empleo, y la mayoría lo hace en entornos protegidos. "Esta situación limita su autonomía, desarrollo personal y participación social", ha advertido.

Según ha explicado, el proyecto 'Eca Empleo' apuesta por el empleo inclusivo "como herramienta de transformación social", a través de un enfoque centrado en la persona, que "reconoce sus capacidades y promueve su protagonismo".

Esta iniciativa combina formación ocupacional, talleres vivenciales, prácticas en "entornos reales" y "acompañamiento personalizado". Cada participante cuenta con un itinerario adaptado a sus intereses y necesidades, con el objetivo de facilitar su acceso al mercado laboral.

En este sentido, Apadis ha detallado que, en 2024, más de 100 personas accedieron a un nuevo empleo gracias a este proyecto, de las que 48 lo hicieron en empresas ordinarias. "Además, se promueve la acreditación de competencias profesionales y se desarrollan acciones específicas para jóvenes, mujeres y personas en proceso de envejecimiento", ha apuntado.

Asimismo, ha indicado que el programa se estructura en dos grandes bloques: 'Persona y Entorno' y 'Empresa y Comunidad', y se basa en metodologías como el empleo con apoyo (ECA) y el empleo personalizado (EP), que "permiten adaptar los procesos a cada perfil".

En cuanto al tejido empresarial, Apadis ha señalado que este es "clave" en la construcción de una sociedad más inclusiva. La Fundación trabaja con más de 130 empresas que colaboran activamente en el proyecto 'Eca Empleo'. "Estas empresas reciben asesoramiento, formación y acompañamiento para incorporar personas con discapacidad intelectual en sus equipos", ha añadido.

El proyecto también ofrece apoyo en todo el proceso de contratación, desde la identificación de perfiles hasta el seguimiento en el puesto de trabajo, facilitando el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad (LGD) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

"El empleo inclusivo no solo transforma la vida de la persona contratada, sino también la de su entorno. Las familias encuentran en Apadis un aliado que les acompaña en todo el proceso, desde la orientación inicial hasta el seguimiento laboral", ha subrayado.

Finalmente, la Fundación ha destacado que en 'Eca Empleo' se promueven espacios de encuentro, redes de apoyo mutuo y sesiones de asesoramiento psicosocial. "El impacto se traduce en mayor autoestima, autonomía, participación social y bienestar emocional. Además, se desarrollan planes de vida personalizados y se fomenta la participación activa de las personas en la toma de decisiones", ha concluido.