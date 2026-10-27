El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ celebrará su X Congreso el 29 y 30 de octubre

Archivo - La nueva directora del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del CGPJ, Esther Rojo, durante una entrevista a Europa Press, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará su X Congreso los próximos días 29 y 30 de noviembre en el antiguo salón de sesiones del Senado.

Durante las dos jornadas del X Congreso, al que está prevista la asistencia de cerca de 400 personas entre participantes e invitados, se analizará lo que ha supuesto la ampliación de las competencias de las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia.

También se abordará la comarcalización y la necesidad de recursos especializados en la Unidades de Valoración Forense Integral. Además contará con una mesa dedicada a las víctimas, con especial atención a las que viven en el ámbito rural y a las de etnia gitana.

Mientras, en la segunda jornada se analizarán la violencia digital de género, así como otras manifestaciones específicas de la violencia de género, como la violencia vicaria o violencia económica; y se debatirá sobre la prueba preconstituida y las buenas prácticas judiciales.

Los congresos del Observatorio se celebran bianualmente desde 2003, con la única salvedad de su VIII edición, que se celebró en 2022 en lugar de hacerlo en 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria causada por la pandemia.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, intervendrá en el acto de inauguración del congreso, en el que también han confirmado su participación los titulares de los ministerios de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Igualdad, Ana Redondo; Y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, entre otros.