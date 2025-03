ONCE crea la Fundación ONCE Baja Visión para ayudar a cerca de 400.00 personas: "Se cumple una deuda"

Fundación baja visión - ONCE

Ofrecerá atención y asesoramiento, colaboración con el movimiento asociativo y apoyo a las entidades de investigación

La ONCE ha puesto en marcha la Fundación ONCE Baja Visión (FOBV), una nueva entidad destinada a mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión en España que se estima ayudará a cerca de 400.000 usuarios que podrían beneficiarse de las iniciativas que se lleven a cabo, que abarcan desde asesoramiento y formación hasta la financiación de proyectos de investigación.

"Se cumple una deuda", ha incidido en la presentación de la nueva entidad, este martes en Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; que ha estado acompañado por el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda; el director general de la ONCE y presidente de la nueva fundación, Ángel Sánchez; la infanta Elena y expertos en salud visual, representantes de asociaciones y entidades de investigación.

Así, el ministro Bustinduy ha subrayado la importancia de esta iniciativa que, a su juicio, "cumple una deuda y una necesidad de muchas personas con baja visión", al dar "una respuesta concreta a una necesidad desatendida". "Estamos en 2025, en la era de la inteligencia artificial, y ni siquiera sabemos con exactitud cuántas personas están en esta situación. Es increíble", ha lamentado.

"Generar derechos y mejorar condiciones de vida no es automático, requiere esfuerzo y trabajo. La Fundación ONCE Baja Visión es un gran paso en la dirección correcta y contará con todo el apoyo del Gobierno para garantizar su éxito", ha añadido el ministro.

Por su parte, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha destacado que la creación de la FOBV representa "otro paso de gigante" en la trayectoria de la organización. "Se está haciendo historia. La solidaridad de la ONCE con la ciudadanía española se multiplica en iniciativas como esta", ha señalado para referirse a la quinta fundación del Grupo Social ONCE.

En el mismo sentido se ha pronunciado el director general de la ONCE y presidente de la FOBV, Ángel Sánchez, quien ha resaltado que la nueva entidad "es un paso más" en el "compromiso de ser un agente de cambio social, de eliminar barreras y de garantizar que todas las personas con baja visión puedan participar plenamente en la sociedad".

INCLUSIÓN PLENA EN LA SOCIEDAD

La Fundación ONCE Baja Visión se ha estructurado en torno a tres ejes de trabajo, con el objetivo de atender las necesidades de las personas con baja visión y favorecer su inclusión plena en la sociedad: atención y asesoramiento a las personas beneficiarias con baja visión, colaboración con el movimiento asociativo del ámbito de la baja visión y apoyo a las entidades de investigación en materias prevención y detección temprana de síntomas de la ceguera.

De este modo, ofrecerá a las personas con baja visión un espacio de referencia donde podrán recibir apoyo, orientación y acceso a recursos especializados, lo que incluirá la posibilidad de acceder a tecnologías adaptadas, entrenamientos visuales para mejorar la autonomía, así como asesoramiento en ámbitos como la educación y el empleo.

En este sentido, el técnico de prevención Marcos Cuesta, quien convive con baja visión, ha explicado durante el acto las dificultades a las que se enfrentó por este motivo desde su infancia. "En la escuela tenía que hacer un esfuerzo enorme para leer los libros de texto o seguir lo que el profesor escribía en la pizarra. Y en la universidad, las clases eran aún más difíciles, pero con el apoyo de mi familia y herramientas tecnológicas pude salir adelante", ha apostillado.

Por su parte, la experta en tecnologías accesibles de la Universidad de La Laguna, Ylenia Barreto, ha destacado que "la tecnología tiene un gran potencial para mejorar la vida de las personas con baja visión, pero muchas veces no se conoce lo suficiente". "Uno de los retos de la fundación es hacer accesibles estos avances a quienes realmente los necesitan", ha afirmado.

Para garantizar un enfoque integral, la FOBV trabajará en estrecha colaboración con asociaciones de personas con baja visión, entidades del tercer sector y profesionales especializados en salud visual. El objetivo es compartir conocimientos, detectar nuevas necesidades y desarrollar iniciativas conjuntas que amplíen el impacto de estas acciones.

Por ello, el óptico-optometrista y vocal de la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión, Ernesto Marcos, ha enfatizado que "aún queda mucho camino por recorrer". "La baja visión no está lo suficientemente identificada ni por la sociedad ni por muchos profesionales de la salud. Con la FOBV se quiere cambiar esto y dar mayor visibilidad a esta realidad", ha reclamado.

Asimismo, la FOBV también va a mostrar apoyo a las entidades de investigación en materias prevención y detección temprana con el fin de impulsar líneas de financiación a proyectos de investigación. Al respecto, la jefa del Departamento de Genética Médica de la Fundación Jiménez Díaz, Carmen Ayuso, ha subrayado que " la ciencia puede aportar muchísimo en este ámbito". "Desde la prevención hasta el tratamiento de enfermedades que causan baja visión, tenemos la oportunidad de cambiar vidas con la investigación y la innovación", ha instado.

Además, ha explicado que, en España, aunque se han superado algunas causas de baja visión presentes en países en desarrollo, como el tracoma o el déficit de vitamina A, "siguen habiendo enfermedades genéticas y a la discapacidad visual derivada del envejecimiento de la población. La investigación es clave para abordar estos retos y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta condición".

FORMA PARTE DE LA FUNDACIÓN BAJA VISIÓN

Las personas interesadas en acceder a los servicios de la FOBV pueden inscribirse a través de su página web (www.fundaciononcebajavision.es). Para ser beneficiario, es necesario contar con un diagnóstico de baja visión y disponer de un certificado de discapacidad con un mínimo del 33%.

Asimismo, las asociaciones y entidades de investigación que deseen colaborar con la fundación podrán hacerlo a través del mismo portal, donde encontrarán información detallada sobre los proyectos y vías de cooperación disponibles.