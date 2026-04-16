La ONCE y Grupo Planeta reivindican el acceso a la lectura para todas las personas con un "cuentacuentos a ciegas" - DAVID IBARBIA RODRIGUEZ

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ONCE y División Editorial Planeta han reivindicado el acceso a la lectura para todas las personas con un cuentacuentos a ciegas con motivo del Día Mundial del Libro, que se celebra el próximo 23 de abril.

Bajo el lema 'Leer nos hace iguales', ambas entidades celebrarán el día dediándole cinco millones de cupones, con una imagen de la ilustradora Esther Gili.

Así, la directora del Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO), Carmen Bayarri; el Director General de la División Editorial de Grupo Planeta, Jesús Badenes; la especialista de braille Cayetana Pérez; y la ilustradora han presentado este juueves el proyecto.

Pérez ha sido la encargada de sumergir en la lectura a los asistentes leyendo en braille el texto y ha guiado a los participantes para apreciar a través del tacto las diferentes texturas y relieves de las ilustraciones que acompañaban las páginas de estos libros multiformato.

Estos son recursos inclusivos utilizados en la educación de los alumnos con discapacidad visual y que permiten iniciarse, desde muy temprana edad, a la lectura junto a familiares y personal docente, además de disfrutar de una realidad táctil que aporta mucha información, explica la ONCE.

Cada año, un ilustrador de la División Editorial del Grupo Planeta toma el relevo de la gráfica del cupón. Tras Forges, Lady Desidia, René Merino y Pablo Rodríguez, este año Gili muestra una ilustración que reivindica "el placer sosegado y tranquilo de la lectura".

La artista ha representado a una mujer imbuida en la lectura de un libro en braille. "Me siento muy emocionada porque el Día del Libro para mí es muy especial, igual que el cupón de la ONCE, que me recuerda a mi abuela. Cuando yo era pequeña, lo compraba todos los días. Cuando me dijeron el lema pensé, ¿cómo leo yo y cómo lee muchísima gente?", ha contado la ilustradora.

Desde el Servicio Bibliográfico de la ONCE se tramitan al año unas 50.000 solicitudes realizadas por personas ciegas. Para darles salida, adapta un millón de páginas de libros en tinta y transcribe unas 3.000 obras cortas, entre apuntes y exámenes para estudiantes.