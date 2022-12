La ONCE pondrá en marcha en 2023 su nueva fundación para ayudar a personas con baja visión que no pueden afiliarse

El presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda

Esta nueva entidad también investigará sobre enfermedades visuales

La ONCE tiene previsto poner en marcha el próximo año una nueva fundación que estará destinada a ayudar a personas con baja visión pero que no cumplen los requisitos para ser afiliados de la organización. Es decir, que su discapacidad visual no está por debajo del 10%.

Tal y como ha explicado, en una entrevista a Europa Press, el presidente de la entidad, Miguel Carballeda, el objetivo de este proyecto es ayudar a estas personas a "vivir un poco mejor", darles "trucos" y acompañarles a la hora de "asimilar el problema que tienen o que se les va a hacer en el camino".

Carballeda cree que "el principal problema" de estas personas con discapacidad es, "el reconocimiento", el "quitarse el miedo" de acudir a pedir ayuda y darse cuenta de que "están perdiendo tiempo de su vida". "Todos hemos tenido ese miedo", ha reconocido el presidente de la ONCE, antes de contar que a él le costó también ir a la ONCE. "Nos gustaría que el día que puedan tener esa ayuda piensen lo que yo pensé luego: ojalá hubiera venido antes", ha declarado.

Según ha explicado, una fundación como la que pretende la ONCE permite que las personas con baja visión, y especialmente las jóvenes, vean a otras personas iguales a ellas y aprendan a asimilar su problema, frente a la vergüenza que, según ha indicado, se pasa cuando no se quiere reconocer la situación ante tus amistades, en la escuela o en el trabajo.

"La vida es asimilar momentos difíciles. No es solo lo que se logra, es importante lo que somos capaces de superar", ha declarado.

Pero además, esta fundación quiere poner su granito de arena en materia de investigación en patologías relacionadas con la visión. Es por ello, que la ONCE plantea la creación de "diferentes equipos médicos" que trabajarán para que los problemas de visión "pueda llegar a tener solución un día". "Lo haremos en España, con la ONCE y con la ayuda de la sociedad", ha celebrado.

Se trata de la quinta fundación que esta organización saca adelante en sus 84 años de vida, pues la entidad nació un 13 de diciembre, día de Santa Lucía, de 1939. "Siempre nos planteamos nuevos retos", ha reconocido el presidente de la ONCE, quien ha destacado la labor de la organización, la colaboración de la sociedad civil y de los profesionales que trabajan en la entidad, para este crecimiento.

Así, ha destacado el impulso que se dio a la discapacidad con la creación de la Fundación ONCE, que ahora es, según ha apuntado, la entidad "mejor dotada en el mundo" en materia de discapacidad. No obstante, busca la cooperación entre todas los colectivos de la discapacidad.

También ha destacado la labor de Ilunion como "gran creador de riqueza, de empleo y de oportunidades de vida" para las personas con discapacidad. En este sentido, Carballeda ha explicado que esta entidad se ha convertido en el "cuarto empleador no público" del país y "el primero del mundo de personas con discapacidad".

La ONCE también cuenta con la Fundación del Perro Guía, con la que intentarán llegar, en cuatro años, a dar 200 perros anuales; la Fundación ONCE para América Latina (FOAL) que pone en marcha proyectos para ayudar a personas ciegas en el continente y, especialmente, a los niños; o la fundación para personas sordociegas, que se centra en la educación de los niños de este colectivo.

Carballeda ha destacado, en este sentido, que los profesionales de los servicios sociales de la ONCE son "los mejores" y ha asegurado sentirse "orgulloso" de ellos. Del mismo modo, ha puesto en valor la "solidaridad de la sociedad española" y la "aportación" que esta hace. "Nunca nos han fallado en 84 años", ha reconocido.