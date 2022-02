El padre Ángel y CEOMA se reúnen con Carlos San Juan, impulsor de la campaña 'Soy mayor, no idiota': "No me siento solo"

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente y fundador de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel García, y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) se han reunido este jueves con Carlos San Juan, el hombre de 78 años que ha recogido más de 560.000 firmas con su campaña en Change.org 'Soy mayor, no idiota'. Al término de la reunión, San Juan ha dado las gracias por el apoyo recibido: "No me siento solo".

En palabras de San Juan, "me siento arropado por las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos de las personas mayores como CEOMA, Mensajeros de la Paz, FOMVOCA, que me han demostrado su apoyo y que trabajan para que las personas mayores seamos visible", ha informado CEOMA.

Además, ha mostrado su agradecimiento "a todas las personas que han firmado en la campaña change.org/SoyMayorNOidiota para que esta iniciativa sea real y, otras personas mayores puedan llevar la antorcha de la defensa de los derechos".

"No me conformo con que simplemente se ofrezca formación a las personas de mi generación, sino que solicito a los bancos una atención personal como la que teníamos antes", ha añadido al término del encuentro.

La reunión ha contado con la presencia del Padre Ángel y el director gerente de CEOMA, Javier García, que se han reunido con San Juan en la sede de FOMCOVA (Federación de Organizaciones de Mayores de la Comunidad Valenciana) que preside Rafael Baixauli.

El encuentro también ha participado con la experta en habilidades sociales, Sacramento Pinazo Hernandis, profesora de Psicología Social de la Universitat de València y presidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología Valenciana, así como Miguel Jordá, presidente del Consejo Valenciano de Mayores.

EL PADRE ÁNGEL ANIMA A LOS JÓVENES A FIRMAR

"Venimos a apoyar desde Mensajeros de la Paz, CEOMA y FOMCOVA, a Carlos y estamos en un buen momento que hasta los políticos han visto la llamada que ha realizado Carlos y animo a todos los jóvenes a que firmen esta campaña", ha señalado por su parte el padre Ángel.

Mientras, el director gerente de CEOMA, ha lamentado que "la exclusión de la mujer es clara, sobre todo en las mayores de 70 años porque muchas carecen de los recursos necesarios y de internet".

"Asimismo, en el medio rural se hace más acuciante y sería muy conveniente que la administración pública y las entidades privadas lleguen a acuerdos de colaboración para prestar los servicios necesarios como fibra óptica, repetidores de señal, etc, para integrar a las personas mayores en las nuevas tecnologías", ha señalado.

En este sentido, Sacramento Pinazo ha indicado que "las entidades bancarias está obligando a las personas mayores a que realicen sus gestiones en la banca online y la realidad, es que muchas personas mayores no tienen internet en sus casas".

"En el año 2019, el informe de UDP 'Las Personas mayores y la banca digital', destacaba a través de su estudio que el 76,9% de las personas mayores no eran usuarias de la banca online y la gran mayoría, eran muy mayores y mujeres. Se está haciendo una tremenda exclusión", ha denunciado.

Baixauli se ha sumado a las declaraciones anteriores y ha dado las gracias a Carlos por su lucha contra el edadismo. En la misma línea, Miguel Jordá, ha insistido: "hay que eliminar el edadismo".

"Es preciso y necesario que las entidades bancarias sean amigables con las personas mayores, fomentar una buena concienciación social a través de sus oficinas que prestan servicio directo a las personas mayores. En CEOMA hemos creado un grupo de trabajo que promueve acciones de asesoramiento, formación y acreditación para que las empresas, en general, cubran las necesidades que las personas mayores necesitan y quieren", concluye CEOMA.