Patronal de dependencia apuesta en Europa por un sistema de cuidados "más accesible, profesionalizado y sostenible"

Archivo - Un hombre mayor pasea apoyándose en un bastón. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha apostado en la Comisión Europea por un sistema de cuidados "más accesible, profesionalizado, sostenible" y capaz de responder al incremento de la demanda derivado del envejecimiento de la población.

"Europa ha puesto los cuidados en su agenda, y desde AESTE formamos parte de esa conversación, a la que aportamos la experiencia de las empresas que cuidan cada día de las personas mayores en España. El futuro Pacto Europeo de Cuidados es una oportunidad que no podemos desaprovechar como sociedad para avanzar hacia un sistema de atención a la dependencia más accesible, profesionalizado y sostenible, ha remarcado la secretaria general de AESTE, Josune Méndez.

Así lo ha indicado en el marco de su participación, en Bruselas, en la reunión plenaria del Comité Europeo de Diálogo Social Sectorial para los Servicios Sociales (SSDC-SS). Este espacio, impulsado por la Comisión Europea, reúne a los interlocutores sociales del sector en Europa: Social Employers (Federación Europea de Empleadores Sociales) por la parte de los empleadores sociales, EPSU (Federación Sindical Europea de Servicios Públicos) por la parte sindical, y CEMR (Consejo de Municipios y Regiones de Europa).

La secretaria general de AESTE ha asistido al encuentro como representante de la asociación, que forma parte de Social Employers desde junio de 2024. Por parte de España, también ha asistido el Grupo Social Lares, según ha informado AESTE en un comunicado.

Según ha destacado la patronal, durante este espacio de diálogo, la jefa de la Unidad de Protección Social y Demografía de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Dana Bachmann, ha realizado una actualización sobre el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales y sobre el desarrollo del próximo Pacto Europeo de Cuidados.

En concreto, según señala AESTE, la Comisión presentará el Pacto en el segundo trimestre de 2027 y pondrá el foco en los retos aún pendientes. Para prepararlo, apunta que la Comisión está en un proceso de escucha de sugerencias y opiniones, y abrirá un diálogo con los interlocutores sociales y la sociedad civil a principios de 2027.

Según destaca AESTE, entre las prioridades, se han señalado los retos relacionados con los profesionales del sector, la prevención, una mayor coordinación entre la atención sanitaria y la social, y los nuevos desafíos como la incursión de la inteligencia artificial.

En este contexto, y para que el futuro Pacto se traduzca en atención real a las personas, AESTE ha reclamado "una mayor coherencia entre los objetivos asistenciales, las obligaciones de las entidades prestadoras de servicios y los recursos públicos que las financian".

Además, ha incidido en que "el reconocimiento social, institucional y económico del sector" debe "traducirse en medidas reales para atraer profesionales, garantizar la continuidad de los servicios y atender adecuadamente a una población cada vez más envejecida".

Asimismo, AESTE ha reclamado que el Pacto vaya más allá de la formulación de principios generales y contribuya a impulsar "compromisos concretos, con inversión suficiente y mecanismos efectivos de aplicación".