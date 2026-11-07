CEAR y Accem atribuyen el repunte de llegadas de migrantes a España a las condiciones climáticas: "Es una tendencia"

Archivo - Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Accem han atribuido el repunte de las llegadas de migrantes durante los últimos días a España, especialmente a Canarias, a las condiciones climáticas.

"Los motivos: el primero son las condiciones climáticas, sin duda, como todos los años", ha asegurado la directora general de CEAR, Mónica López, en una entrevista a Europa Press.

En concreto, ha expuesto que las condiciones meteorológicas y la mayor seguridad en el tráfico marítimo habituales en otoño son la causa directa del repunte estacional en el Atlántico.

No obstante, ha destacado el cambio en las dinámicas del flujo migratorio: tras dos meses dominados por salidas desde el sur de Marruecos (Tan-Tan, Tarfaya) y el Sáhara Occidental (El Aaiún, Bojador, Dakhla) hacia Lanzarote y Fuerteventura, en los últimos días ha retornado la ruta tradicional de cayucos procedentes de Senegal y Gambia con destino a la isla de El Hierro.

Junto a los factores climáticos, López ha situado en el origen de este repunte causas profundas e inestabilidades de fondo en África Occidental. En particular, ha apuntado a la presión exterior del Pacto Europeo de Migración y Asilo y al cierre de la frontera en Mauritania. "Y ha generado una bolsa de personas que todavía están buscando la forma de poder llegar a Europa", ha señalado.

A esta situación, ha precisado que se suma la falta de perspectivas socioeconómicas y la inestabilidad política en la región. "Hay mucha población joven que no tiene futuro y está demandando cambios políticos", ha explicado en relación con Senegal.

El domingo 1 de noviembre al menos siete personas murieron en el intento de alcanzar el archipiélago canario. En esta línea, López ha hecho un llamamiento a la coordinación entre el Gobierno de España y el de Canarias para no "perder el foco" en la vía atlántica frente al impacto mediático de otras zonas como Ceuta, tras la entrada masiva de extranjeros en julio.

"Es verdad que parece que lo de Ceuta lo ha enmascarado todo, pero no tenemos que perder el foco en la ruta canaria, sobre todo porque la ruta canaria es la más peligrosa de las rutas y es la que tiene los índices de mortalidad más altos", ha subrayado.

Respecto a la evolución de la ruta argelina a través de las Islas Baleares, que experimentó un ascenso en el primer tramo del año, López ha descartado que funcione como un sistema de vasos comunicantes con Canarias.

"No necesariamente el hecho de que hayan bajado una ruta significa que se haya incrementado la otra. Lo que sí que sabemos es que la lógica de migraciones hace que las personas se vayan desplazando y vayan buscando donde puedan tener una oportunidad de salir hacia el continente europeo", ha recalcado.

La directora general de CEAR ha argumentado que ambas rutas responden a perfiles diferenciados: la vía canaria acoge predominantemente a personas de África Occidental (Mali, Senegal, Mauritania), mientras que la ruta balear concentra a migrantes procedentes del Cuerno de África y África Oriental (Somalia, Sudán). En la actualidad, según ha concluido, los flujos hacia Baleares se mantienen estabilizados y bajo un patrón de llegada más controlado.

AUMENTO DE EMBARCACIONES EN OTOÑO

Por su parte, Accem también ha atribuido el incremento de llegadas de embarcaciones a la estacionalidad de las rutas migratorias. En concreto, ha explicado que la ruta canaria "suele experimentar un aumento de embarcaciones en los meses de otoño, entre septiembre y noviembre, debido a que el mar está más calmado en esta época del año". "Es una tendencia que podemos percibir prácticamente todos los años", ha añadido en declaraciones a Europa Press.

Del mismo modo, ha insistido en que "la mayoría" de los migrantes que llegan a las costas españolas "no tendrían que jugarse la vida en esta peligrosa ruta migratoria si existieran vías legales y seguras para las personas que huyen de conflictos o persecuciones".

Igualmente, ha recordado que la ruta canaria está considerada "una de las más mortíferas del mundo" actualmente. "Sin embargo, la desesperación y la falta de horizonte para miles de personas es lo que provoca que, pese a saber que pueden perder la vida en el mar, muchas de ellas se la jueguen en busca de un futuro mejor, con la seguridad y el futuro que sus lugares de origen no les ofrecen", ha subrayado la entidad.

UN 8,9% MÁS DE LLEGADAS

La llegada de migrantes de forma irregular a España ha experimentado un cambio de tendencia en lo que va de año, al contabilizar 32.942 entradas acumuladas entre el 1 de enero y el 31 de octubre, lo que supone un incremento del 8,9% respecto al mismo periodo de 2025 y supera ya el registro del ejercicio anterior a estas alturas del año.

Así se desprende del último balance del Ministerio del Interior, consultado por Europa Press, que refleja que un total de 32.942 migrantes han entrado este año de forma irregular en España, 2.679 más (8,9% más) que en el mismo periodo de 2025, pero sin contar con los extranjeros que llegaron a Ceuta los días 30 y 31 de julio.

En el caso de Canarias, el informe de Interior revela una caída del 5,5% en las llegadas irregulares de migrantes, con 13.327 personas que han arribado a bordo de 160 embarcaciones, 772 menos que en los mismos meses de 2025 (con 14.099 a bordo de 231 pateras). Si bien, en la última quincena han entrado de manera irregular 4.357 personas al archipiélago canario.