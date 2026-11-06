Marlaska pide a Senegal reforzar la gestión migratoria ante el repunte de llegadas a Canarias - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este viernes que España destinará 500.000 euros a la Marina Nacional de Senegal para la lucha contra la inmigración irregular.

Así lo ha puesto de manifiesto tras reunirse en Dakar (Senegal) con los ministros de Interior y de la Seguridad Pública, Mouhmamadou Makhtar Cissé, y de las Fuerzas Armadas, Yankoba Diémé.

En concreto, ha señalado que se trata de la concesión de una contribución de 500.000 euros por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a la Marina Nacional de Senegal, destinada a la adquisición de material de navegación y medios auxiliares de vigilancia, para reforzar la cooperación en el ámbito marítimo y en la lucha contra la inmigración irregular.

Asimismo, Marlaska ha instado a Senegal a reforzar la gestión migratoria ante el repunte de llegadas a Canarias registrado en las últimas semanas.

"Tenemos que buscar una solución conjunta para hacer frente a esta compleja situación y prevenir que más personas pongan en riesgo su vida emprendiendo peligrosas travesías marítimas", ha señalado el ministro a su homólogo, Mouhmamadou Makhtar Cissé, en una reunión bilateral.

No obstante, el ministro ha destacado la "eficacia preventiva" de las fuerzas de seguridad senegalesas, al haber interceptado en 2026 un total de 64 embarcaciones y más de 4.000 personas en ruta hacia el archipiélago canario.

Marlaska se ha reunido también con el titular de la cartera de Fuerzas Armadas, Yankoba Diémé, a quien ha agradecido el trabajo de la Gendarmería Nacional y de la Marina Nacional en la vigilancia del territorio y de las fronteras.

Igualmente, se ha referido expresamente a la "ayuda prestada" por las autoridades senegalesas para permitir a la Guardia Civil el despliegue de un avión de vigilancia marítima en el aeropuerto de Yoff, que ha demostrado su "eficacia" en la detección temprana de embarcaciones.

Durante el encuentro, ha trasladado al responsable de Defensa el interés de España en prolongar la colaboración para garantizar la operatividad aérea de la Guardia Civil en la zona.

La delegación española ha visitado también el Comité Operativo de Coordinación de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Ouakam. Este evento olímpico, el primero celebrado en África, que se desarrolla entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre, ha contado con la aportación española de medios aéreos, navales y terrestres.

En ese ámbito, España ha formado a más de 300 policías y gendarmes senegaleses. "Hemos intercambiado experiencias, buenas prácticas y capacidades técnicas y estoy seguro de que este esfuerzo va a contribuir al éxito de los Juegos que se celebran ahora", ha manifestado el ministro durante el recorrido.

Marlaska se ha desplazado posteriormente al aeropuerto Léopold Sédar Senghor (Dakar-Yoff) para visitar a los agentes que integran el dispositivo español en Dakar, en el marco de la cooperación hispano- senegalesa en las operaciones contra la inmigración irregular. Allí ha podido observar desde el aire el despliegue de las embarcaciones de la Guardia Civil.

ESPAÑA TIENE 40 EFECTIVOS EN SENEGAL

España dispone en Senegal de 40 efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil, que cuentan con cuatro embarcaciones (dos patrulleras, una de media altura y una semirrígida) y un helicóptero, además de vehículos todoterreno. A este dispositivo se suman, de forma periódica, un avión de vigilancia y un buque oceánico.

El país también en varios proyectos europeos como GARSI II, Seahorse Advance y el Public Spaces +, en los que intervienen agentes de Guardia Civil con Gendarmería, dedicados al control de fronteras y a combatir la delincuencia transnacional.