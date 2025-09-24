Las pensiones de las mujeres son un 31% más bajas que las de los hombres, según un estudio de Igualdad

Presentación del informe 'Análisis de la brecha de género en las pensiones', presentado este miércoles por el Instituto de las Mujeres - INSTITUTO DE LAS MUJERES

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pensiones de las mujeres son un 31% más bajas que las de los hombres, según se desprende del informe 'Análisis de la brecha de género en las pensiones', presentado este miércoles por el Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad.

El objetivo principal del estudio es "identificar el alcance de la brecha de género en el ámbito de las pensiones y facilitar las estrategias, medidas y líneas de acción que permitan alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en el sistema de pensiones".

Según el informe, a enero de 2025, la pensión media mensual de los hombres ascendía a 1.564,53 euros, mientras que la de las mujeres se situaba en 1.071,76 euros, lo que representa una brecha de género del 31%.

El estudio también demuestra que la desigualdad entre mujeres y hombres se expresa "de forma significativa" en el resto de las prestaciones del sistema, con "implicaciones graves" en términos de igualdad, autonomía económica y calidad de vida, que "desemboca en una feminización de la pobreza también en la vejez".

En este sentido, revela que la presencia de mujeres es más alta en el tipo de pensiones contributivas que no derivan de un vínculo directo propio e individual con el mercado laboral, como la pensión de viudedad, así como en las pensiones no contributivas.

Además, añade que la brecha de género se "agudiza" cuando se combinan otras situaciones de vulnerabilidad: las mujeres con discapacidad, migrantes, de etnia gitana o en familias monomarentales se enfrentan a mayores barreras para acceder a pensiones dignas.

Al acto ha asistido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha recalcado durante su intervención que "las brechas de género son una injusticia histórica" sufrida por las mujeres a lo largo de los años. También ha pedido incorporarlas a todos los estudios e informes.

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, ha destacado que "es más fácil cambiar la configuración de la Seguridad Social que la mentalidad de milenios de patriarcado".

Mientras, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha señalado que "la brecha de género en las pensiones es, ante todo, una brecha de derechos, dignidad y libertad para miles de mujeres mayores".