Peramato advierte de que el Supremo obvia la perspectiva de género cuando la víctima de violencia sexual es menor

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; la fiscal general del Estado, Teresa Peramato; y la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha advertido este martes de que el Tribunal Supremo obvia en sentencias recientes relacionadas con la violencia sexual la perspectiva de género cuando las víctimas son menores de edad.

Así lo ha puesto de manifiesto en la charla-coloquio 'Avances y desafíos en la protección jurídica de los derechos de las mujeres', celebrada en el Consejo de Estado, con motivo del Día Internacional de la Mujeres, que ha tenido lugar este domingo 8 de marzo.

En este sentido, Peramato se ha referido a dos sentencias del Supremo, identificadas como 44/26 y 76/26, que establecen que la competencia para tramitar los casos de violencia sexual sobre menores de 18 años corresponde a las secciones de infancia y adolescencia y, en ausencia de estos órganos especializados --que, según Peramato, solo existen en tres provincias--, será competencia de los juzgados de instrucción.

"Yo, personalmente, y mi equipo estudiamos esas sentencias, las respetamos como siempre hacemos con todas las resoluciones del Tribunal Supremo pero no las compartimos. Creemos que se está obviando la perspectiva de género cuando la víctima es una niña, que también es mujer", ha asegurado Peramato durante su intervención.

En esta línea, ha avisado de que "la perspectiva feminista no puede obedecer a razones de edad", ya que ha añadido que sería "discriminatorio". "Las niñas, sea una niña de 12 años, sea una niña de 17, pueden sufrir la violencia sexual con la misma intensidad de las mismas manifestaciones que una adulta y encima le va a provocar posiblemente más daños que a la adulta, pero sobre todo por el hecho de ser mujer", ha argumentado.

En respuesta a las sentencias, la fiscal ha señalado que los fiscales especialistas en violencia de género continuarán incorporando esta perspectiva en todos los procedimientos, incluso si las estructuras judiciales no permiten que los casos sean asignados a los órganos especializados. Además, si fuera necesario, los jefes correspondientes deberán garantizar la supervisión de un especialista en violencia de género para asegurar la protección integral de las víctimas.

"Siempre vamos a aplicar el interés superior del menor, de la menor en este caso, ante cualquier actuación, cualquier informe que tengamos que emitir", ha destacado y ha concluido que "la perspectiva de género se tiene que aplicar" y que, desde la Fiscalía lo van a llevar "hasta el último día".

Igualmente, ha defendido que desde la Fiscalía se está haciendo "un esfuerzo enorme" con la especialización, "un signo de identidad", para "luchar contra la desigualdad, contra la discriminación en todas las jurisdicciones, pero sobre todo en esa manifestación la más cruel, que es la violencia de género y también la violencia vicaria".

"La Fiscalía lleva muchísimos años, muchísimos años intentando integrar la perspectiva de género, de igualdad, una perspectiva feminista en la interpretación y la aplicación de las normas. La Fiscalía tiene la obligación de interpretar y aplicar las normas con esa perspectiva feminista", ha apuntado.

VIOLENCIA VICARIA

También se ha referido a los menores huérfanos por violencia de género y ha advertido de que si no se protege a estos niños no se logrará una "protección efectiva" de las mujeres. "La violencia vicaria ha sido una de las preocupaciones que ha mantenido absolutamente proactiva a la unidad coordinadora de violencia de género de la Fiscalía General del Estado y a toda la red de fiscales", ha afirmado para llamar a actuar "de forma proactiva" para evitar la "instrumentalización" de los niños.

Finalmente, ha agregado que la educación en valores y en igualdad es "fundamental" y ha dicho que es "necesario" avanzar en legislación contra la violencia digital en todas sus manifestaciones y ha apostado por la formación en perspectiva de género. "Tenemos que avanzar en una regulación que nos dé más herramientas para proteger más y mejor. Y yo creo que en esto, sobre todo, yo incidiría en una labor de coordinación y colaboración entre todos los actores implicados", ha expuesto.

En el acto también ha participado la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán.