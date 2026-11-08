Qué piden los empresarios de la Dependencia de cara al 29N

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Patronales de la dependencia han exigido a los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre una mayor financiación, que los precios públicos de los conciertos reflejen los costes reales de los servicios y extender el IVA superreducido del 4% a las plazas privadas, entre otras propuestas.

Así, la Federación de Empresarial de la Dependencia (FED) ha presentado un decálogo de diez medidas para que las formaciones las incorporen a sus programas electorales, entre las que destacan: mejorar la financiación, reforzar las plantillas, reducir la burocracia y ampliar la oferta de plazas residenciales.

Entre sus principales reivindicaciones destaca elevar la financiación hasta el 1,8% del PIB, establecer un IVA único del 4% eliminando la diferencia actual respecto al 10% que se aplica con carácter general a las plazas privadas, y liberar suelo para facilitar la construcción de residencias para cubrir "el déficit de 75.000 plazas residenciales".

La patronal, presidida por Ignacio Fernández-Cid, también reclama modificar la Ley de Dependencia para unificar los criterios de reconocimiento de los grados, las prestaciones y los servicios mínimos en todas las comunidades autónomas; y que los precios públicos de los conciertos reflejen "los costes reales" de los servicios, mediante la derogación de la Ley de Desindexación en este ámbito.

Asimismo, pide impulsar una campaña institucional para "dignificar la figura del cuidador profesional", facilitar la incorporación de trabajadores extranjeros formados en origen y reducir a "un máximo de tres meses" los procedimientos de homologación de títulos universitarios de países no pertenecientes a la Unión Europea.

En esta misma línea, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), ha hecho un llamamiento a todas las formaciones políticas para que sitúen los cuidados de larga duración entre las "prioridades" de la próxima legislatura y asuman "compromisos concretos" para garantizar la sostenibilidad, calidad y accesibilidad del sistema de atención a la dependencia.

"Responder al envejecimiento de la población exige políticas que trasciendan los ciclos electorales y permitan construir un sistema capaz de atender las necesidades presentes y futuras", ha subrayado AESTE en declaraciones a Europa Press.

Aunque desde AESTE recuerdan que la reforma de la ley de dependencia supone "un paso muy importante" en el reconocimiento de derechos, advierten de que "el verdadero desafío" de los próximos años será convertir esos derechos en servicios "efectivos".

Para ello, plantean cuatro compromisos prioritarios como un "plan estatal para atraer, formar y fidelizar profesionales de los cuidados", que facilite la incorporación de profesionales mediante la acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia, una formación accesible y compatible con el empleo, y la agilización de la homologación de titulaciones y acreditación de competencias de personas extranjeras. Asimismo, consideran imprescindible promover el reconocimiento social y económico de las profesiones de cuidados.

En segundo lugar, reclaman una financiación "suficiente y ajustada" al coste real de los servicios que se traduzca en una mayor accesibilidad a los servicios y en una mejora de las condiciones laborales de quienes cuidan. Para ello, también piden que se modifique el marco de contratación pública que "impide en la actualidad la revisión de precios en los contratos de servicios esenciales de cuidados durante su vigencia".

Además, reclama extender el IVA del 4% a todos los servicios de atención a la dependencia, con independencia de su modalidad de acceso, "para reducir el esfuerzo económico de las personas mayores y sus familias" ya que "ante la falta de financiación pública, las personas se ven forzadas a buscar una solución privada, asumiendo además un sobrecoste impositivo que resulta injusto".

Finalmente, pide garantizar "la libertad de elección" y un sistema de cuidados "accesible, coordinado y equilibrado" en el que la teleasistencia, los servicios de ayuda a domicilio, los centros de día y los centros residenciales sean "recursos complementarios". En paralelo, demanda a todas las formaciones políticas un Pacto de Estado por los cuidados que sitúe a las personas, los profesionales y la sostenibilidad en el centro.