La Plataforma de Mayores y Pensionistas exige una ley integral y más financiación para blindar sus derechos

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha exigido el desarrollo de una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores que garantice la protección efectiva de este grupo de población, así como una mayor financiación destinada a pensiones, cuidados, accesibilidad y servicios sociales, con motivo del Día de los Derechos Humanos, que se conmemora este miércoles 10 de diciembre.

Según ha señalado el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, el 19,5% de las personas mayores de 65 años está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que evidencia "la urgente necesidad de reforzar las políticas públicas, asegurando su existencia y cumplimiento a través de derechos que garanticen pensiones dignas, accesibilidad universal, cuidados de larga duración, sanidad pública accesible y servicios comunitarios suficientes".

En este contexto, la PMP demanda una Ley Integral alineada con el proceso internacional de elaboración de la futura Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores.

"España puede y debe ser un referente internacional y una Ley Integral alineada con la futura Convención de la ONU enviaría un mensaje inequívoco: los derechos no caducan", ha asegurado Fernández.

Entre las prioridades de la Ley Integral, piden incluir mecanismos de protección frente al maltrato, la discriminación por edad y la exclusión digital; así como establecer criterios comunes para evitar desigualdades territoriales en la atención y protección.

Además, la PMP ha advertido de que "ninguna ley, por ambiciosa que sea, será eficaz sin un aumento sustancial de la financiación pública" destinada a pensiones, cuidados, accesibilidad universal, sanidad y servicios sociales.

Por ello, ha exigido el incremento de la inversión en cuidados de larga duración hasta al menos el 1,5% del PIB, la garantía de que ninguna pensión quede por debajo del umbral de pobreza y el refuerzo de la sanidad pública.

A su vez, la PMP ha hecho un llamamiento por la paz pues, según ha precisado, cualquier conflicto armado "viola de manera directa e indiscriminada los derechos de las personas mayores y destruye su seguridad, su salud, su arraigo y su dignidad".

"Las guerras golpean con especial crueldad a las personas mayores y hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, reafirmamos nuestra exigencia de paz: ninguna vida puede seguir siendo sacrificada, ignorada o silenciada por la violencia", ha concluido Fernández.