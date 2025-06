Plena inclusión pide "financiación pública suficiente" para sostener los proyectos de activismo y coliderazgo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Plena inclusión, que agrupa a 950 entidades de todo el país, ha reclamado "financiación pública suficiente" que garantice la continuidad de los apoyos y cuidados que reciben en España más de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, así como para sostener los proyectos de activismo y coliderazgo de las personas con discapacidad intelectual.

"Luchamos cada día para lograr una sociedad más inclusiva en la que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo accedan a espacios más amplios de autorrepresentación. Pero esto no se consigue si los proyectos que impulsamos y en los que ellos y ellas son protagonistas no cuentan con apoyo económico suficiente de las administraciones públicas. Por ello repetimos que, sin esos recursos, este logro inclusivo no se logrará", ha advertido la presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica.

Esta petición pretende asegurar la continuidad de iniciativas como la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, un órgano participativo de este colectivo, creado en 2022, y que reúne a activistas de 14 autonomías; o del proyecto 'Cara a Cara', que ha permitido a los miembros de la Plataforma Estatal visitar algunas federaciones autonómicas de Plena inclusión para explicar las ventajas de la presencia de las personas con discapacidad intelectual en las Juntas Directivas de las entidades.

Además, la presidenta de Plena inclusión España, aludiendo a otro aspecto relacionado con la financiación pública de las ONG, se ha unido a la reivindicación del movimiento organizado de la discapacidad que pide prorrogar 5 años el modelo mixto de reparto del 0,7% del IRPF, con un 80% para CCAA y un 20% para el Estado.

De este modo, y junto al CERMI, Plena inclusión emplaza al Gobierno central y a las CCAA a "actualizar cuanto antes" el acuerdo sobre distribución de las asignaciones tributarias de interés social.

"Las personas con discapacidad tenemos problemas muy concretos, como los copagos que asumimos cada mes para tener los apoyos que necesitamos y que nos quitan la posibilidad de hacer otras actividades que nos gustan. Por eso, creo que es importante que las administraciones públicas financien de forma suficiente los servicios de apoyo y cuidados. Pero también, que destinen recursos públicos para que las personas con discapacidad podamos aprender a participar, nos formemos para representar a nuestros iguales y podamos contar a todo el mundo lo que queremos y necesitamos", ha añadido la vicepresidenta de Plena inclusión España, Maribel Cáceres.

Por ello, en este mes de junio, Plena inclusión enfoca en esta demanda la campaña #SinRecursosNoHayCuidados, una acción de sensibilización e incidencia política que Plena inclusión España viene desarrollando desde finales de 2024 para reclamar una financiación pública "justa y suficiente".