PNV y Junts piden devolver la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia al Gobierno por invadir competencias

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PNV y Junts han presentado en el Congreso dos enmiendas de totalidad para devolver al Gobierno a la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia por entender que vulnera la competencias autonómicas.

Concretamente, los de Junts advierten de que el proyecto adolece de una visión "centralista" que ignora la realidad social de Cataluña y vulnera las competencia exclusivas reconocidas en su Estatuto de Autonomía. En este sentido, apunta, además, que la Ley de Dependencia fue dictaminada por el Consell de Garanties Estatutàries, que ya concluyó que era inconstitucional en un 70% de su articulado. Añaden, además que el proyecto ignora el modelo catalán de atención a la dependencia, que "ya está adaptado a la vida independiente, soporte personalizado e inclusión comunitaria".

Mientras, el PNV ha presentado otra enmienda de totalidad al entender que el texto que el texto relativo a la Ley de Dedendencia "tiene difícil encaje dentro del reparto competencial entre Estados y las comunidades autónoma, y en particular, respecto a las competencias del País Vasco y Navarra, en la medida que se trata "de servicios y prestaciones incardinados en la materia de asistencia social, competencia exclusiva de ambas".