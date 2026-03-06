Pobreza y exclusión: las mujeres representan el 65% de atendidas por Cáritas, con perfil migrante y mayor de 45 años

Mujer trabajadora. - CÁRITAS

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cáritas ha advertido de la dificultad de las mujeres para poder mantener una vida estable, un empleo compatible con los cuidados y el acceso a una regularidad administrativa que les permita salir de la pobbreza. Con motivo del 8M, la organización ha recordado que casi cuatro de cada diez hogares sustentados por mujeres están en exclusión social, casi el doble de los encabezados por hombres.

En los distintos programas de Cáritas, las mujeres representan el 65% de las personas atendidas. El perfil predominante es el de mujeres mayores de 45 años, con estudios básicos y, cada vez más, mujeres migrantes.

"El género continúa siendo uno de los factores que más condiciona la posición social, las oportunidades y la vulnerabilidad", ha explicado la responsable del programa de Mujer de Cáritas Española, Leticia Escutia.

Durante 2025, la mayoría de las personas acompañadas fueron madres solas sustentadoras de hogares enteros con pocos recursos; mujeres migrantes expuestas a empleos extremadamente precarios y a dificultades para regularizar su situación; mujeres mayores con pensiones insuficientes y redes de apoyo debilitadas y mujeres en zonas rurales con menor acceso a servicios esenciales.

"En todas ellas se repiten patrones muy claros: dificultad para acceder o mantener una vivienda estable; obstáculos para el acceso a un empleo digno y compatible con los cuidados; sobrecarga mental y física por asumir en solitario los cuidados y la economía del hogar y procesos administrativos lentos que complican aún más su salida de la pobreza", ha indicado Escutia.

Pese a la reducción general del desempleo, la brecha de género persiste, según Cáritas que ha recordado que 2025, el paro femenino fue del 11,24% frente al 8,76% de los hombres, y las mujeres siguieron cobrando un 16% menos. A ello se suma la alta parcialidad involuntaria (las mujeres representan el 72% de los contratos a tiempo parcial), la carga desproporcionada de los cuidados, la segregación laboral (horizontal y vertical), la brecha digital y la alta presencia de mujeres en la economía sumergida, especialmente en empleos como hogar, cuidados o limpieza.

Ante esta realidad, Cáritas ha reivindicado el acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones, con trabajos dignos y sin discriminación de género. La organización reclama la formalización del empleo en sectores precarizados como el doméstico, agrícola y de servicios, así como la eliminación de barreras administrativas para las mujeres migrantes, garantizando permisos de residencia y trabajo justos.

También se ha demandado el reconocimiento social y mejores condiciones laborales para trabajos esenciales desempeñados mayoritariamente por mujeres.