Podemos pide en el Congreso regularizar a mujeres migrantes en situación de prostitución, trata o explotación sexual

Archivo - Varias carteles durante una protesta contra la legislación en la prostitución, en la Puerta del Sol, a 22 de octubre de 2021, en Madrid (España). Esta movilización ha sido convocada por el sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS. La protesta, q - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, para su debate en Pleno, por la que insta al Gobierno a regularizar "de manera extraordinaria a todas las mujeres que se encuentran en situación de prostitución, trata o explotación sexual" en España.

Asimismo, en la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Podemos pide desarrollar cuantos mecanismos, planes o protocolos sean necesarios para que la acreditación para víctimas de explotación sexual funcione tal y como recoge el ordenamiento jurídico.

También solicita estudios e informes que muestren "un verdadero mapa" de la situación de las mujeres en contextos de prostitución, víctimas de trata o explotación sexual en España. En esta línea, explica que los datos deberán aparecer "debidamente desagregados", prestando "especial atención" a la situación administrativa de estas mujeres.

Mientras, en la exposición de motivos de la iniciativa, Podemos apunta que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual "constituye una grave vulneración de los derechos humanos y una forma de violencia contra las mujeres que atenta contra la dignidad y la libertad". Esta añade que "se encuentra indisolublemente unida a la prostitución, que es el objetivo principal de esta forma de trata".

Además, recuerda que, aunque hay distintos planes para abordar esta problemática, aún no existe una legislación específica para abordar la trata y la explotación sexual. "Esta situación dificulta que se conozca realmente la magnitud del problema pues no existen datos fiables sobre las mujeres que se encuentran en contextos de prostitución o son víctimas de trata o explotación sexual", asegura.

Para los 'morados', es la "falta de consenso" en torno a la prostitución la que hace que exista una "inacción" en cuanto a las políticas publicas se refiere. Si bien, destacan el I Plan de Inserción Sociolaboral para mujeres en contextos de prostitución, trata o explotación sexual, aprobado por la anterior ministra de Igualdad, Irene Montero.

"Es gracias a este plan que las organizaciones como Médicos del Mundo pueden seguir desarrollando su labor y recabando los datos que tenemos disponibles que nos muestran que el principal problema de las mujeres en contextos de prostitución, trata y explotación sexual es muchas veces que, al encontrarse en una situación a administrativa irregular, no tienen garantizados todos sus derechos como ciudadanas", argumentan.

Finalmente, denuncian que "muchas" mujeres, cuando se encuentran en situación irregular, "muchas veces" tienen "miedo" de acudir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estas, Podemos lamenta que "están quedando desamparadas por un Estado que no está cumpliendo con sus obligaciones de proteger a estas víctimas".