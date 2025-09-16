PP acusa a Redondo de "fingir" feminismo mientras la ministra defiende "tolerancia cero" del Gobierno ante el machismo

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado este martes en el Senado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de "fingir" feminismo, mientras la dirigente ha defendido la "tolerancia cero" del Gobierno ante la violencia machista.

En este sentido, la ministra ha asegurado que el machismo es "un problema estructural y cultural" y que "no hay ningún partido", ni "ninguna entidad inmune". Además, ha destacado que "lo importante" es cómo se reacciona ante él.

"En el Gobierno de España, tolerancia cero con el machismo. Cuando descubrimos un caso, lo acorralamos, exigimos dimisiones y que actúe la justicia. ¿Pueden decir ustedes lo mismo?", ha indicado Redondo dirigiéndose al PP.

Así lo ha puesto de manifiesto Redondo en la sesión de control al Gobierno en el Senado en respuesta a la senadora del PP Nidia María Arévalo, que ha preguntado sobre su valoración ante el "ocultamiento de conductas sexuales inapropiadas".

La ministra también ha cuestionado la estrategia de la oposición: "Lo que les importa la violencia machista, lo que les importa la violencia de género, que lo confunden con todo, que hacen un pupurrí y que al final acaban hablando de la Vuelta Ciclista", ha señalado sobre las palabras de la senadora Arévalo, que ha aprovechado su intervención para condenar lo ocurrido este domingo en Madrid, con las protestas propalestinas.

Igualmente, la ministra ha denunciado que el PP se "mimetiza" con el argumentario de Vox en asuntos de feminismo y políticas sociales. "Están ustedes muy nerviosos porque temen el sorpaso de la ultraderecha. Y desde luego mimetizarse con la ultraderecha, disolverse en el argumentario de Vox en temas tan importantes como la migración, en temas tan importantes como el negacionismo de lo que todos estamos viendo día tras día en la televisión, ese genocidio, esas matanzas de Gaza, ese mimetismo al único al que beneficia es a Vox, que les está comiendo la tostada", ha apuntado.

Por su parte, la senadora del PP, Arévalo, ha acusado a Redondo de "fingir feminismo" mientras, según su argumentación, el Gobierno "acumula escándalos" relacionados con la explotación sexual, acoso y violencia de género. En esta línea, ha mencionado a políticos como Juan Carlos Monedero, José Luis Ábalos e Iñigo Errejón.

PP A REDONDO: "DEJE YA DE LAVARLE LA CARA A SU GOBIERNO"

Además, ha criticado que la ministra proclame "tolerancia cero" contra la violencia machista cuando su partido, el Gobierno y los socios del Gobierno "están acumulando una lista deleznable de escándalos". "Señora ministra, deje ya de lavarle la cara a su Gobierno. Deje ya de fingir que son feministas, si no lo son", ha destacado.

Finalmente, la senadora del PP ha reprochado a Redondo que "su silencio, con su inacción y con su complicidad, es un insulto a las mujeres que están siendo violadas, que se abusa y que se las humilla".