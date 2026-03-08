PP anuncia una iniciativa contra el borrado de las mujeres: "Vamos a estar con las feministas, con las de siempre"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, atiende a los medios antes del inicio de la manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación y de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha señalado este 8 de marzo, antes del inicio de la manifestación del Movimiento Feminista de Madrid este 8 de marzo que su formación registrará en el Congreso de los Diputados "una proposición no de ley que va a reclamar al Gobierno de España que se acabe con el borrado de las mujeres".

"Que retiren los artículos 43 y 44 de una ley que está atravesada por sectarismo y que lo que hace es terminar con un constructo que tanto ha costado a las mujeres, por supuesto, pero también a todos los hombres que creemos en el feminismo y que sabemos que es una lucha que nos interpela a todos y en la que todos tenemos que estar presentes", ha asegurado antes del inicio de la marcha.

Como ha detallado, el artículo 43 y 44 "posibilita que, a cualquier persona, simplemente con derecho de pasar por un registro civil, puede convertirse en mujer ipso facto y en el mismo momento tener todos los derechos que las mujeres", lo ha calificado "política de discriminación positiva han ido conquistando durante estos casi 50 años de democracia".

El portavoz también ha indicado que su formación está "con las feministas, con las de siempre, en la manifestación que sigue reclamando sus derechos, frente a las barrabasadas de un Gobierno que se pretendía como el más feminista de la historia, pero que es el que más daño ha hecho al feminismo, a las mujeres y si me lo permiten también, a la democracia, pero nos van a tener siempre enfrente". "A nosotros, a nosotras, al Partido Popular y al feminismo auténtico", ha zanjado.

Además, ha tenido palabras para las mujeres de "Venezuela, Cuba o Irán", que no "quieren estar encerradas ni bajo la satrapía de salvajes ultraortodoxos como los ayatolás o los dictadores de Cuba y Venezuela".

"Encerradas en cárceles de tela que es lo que son los burkas", ha enfatizado para añadir: "No no hay más fe que la que cree en la libertad, no hay más fe que la que va a defender siempre a las mujeres y su lugar en este mundo".

También ha arremetido contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por la "ley del solo sí es sí", sin olvidar "los fallos de las pulseras antimaltrato que han dejado desprotegidas a más de 5.000 mujeres". "Y aún sabiéndolo porque las trabajadoras de Cometa se lo hicieron saber, no puso nada para frenar tamaña salvajada", ha lamentado, además de refererirse a "la mal llamada Ley Trans".

De los Santos ha estado acompañado de la senadora del Partido Popular, Patricia Rodríguez Calleja, que ha indicado que los 'populares' quieren "reivindicar este día como un día de agradecimiento, un día de reconocimiento y, por supuesto, también un día de propuestas" ya que, como ha argumentado, "el Día de la Mujer no es un día de pancartas, no es solo de eslóganes, es un día de buscar la igualdad real entre mujeres y hombres".

Por ello, ha mostrado su oposición a "la confrontación y el enfrentamiento". "No desde ese muro que Sánchez pretende construir entre españoles, que divide no solo a todos los españoles, también a las españolas, y que ha sido capaz de dividir a un movimiento tan importante y tan fuerte como es el movimiento feminista en España", ha lamentado.

De este modo, ha expresado su "reconocimiento a todas las mujeres que cada día se levantan, que contribuyen a hacer de España un país mejor con su trabajo, con su talento, con su fortaleza y con su empuje", sin olvidar el "agradecimiento a todas las mujeres que rompieron barreras, que abrieron camino".

La senadora ha recordado que el Partido Popular "ha puesto encima de la mesa una proposición de ley de conciliación y corresponsabilidad" para combatir la brecha salarial en las mujeres. "Hay que aportar medidas para combatirlo", ha defendido, además de hacer alusión a la importancia de medidas como la flexibilidad laboral, ampliación de los permisos y la flexibilidad de los permisos por nacimiento, entre otros.

También ha hecho alusión a la ministra Ana Redondo, que acude a la manifestación por el 8 de marzo que se celebra en Valladolid, recordando que "normalmente ella acude a las dos manifestaciones" que se producen en Madrid y ha calificado de "superheroínas" a las mujeres de familias monoparentales "que están peleando cada día por sacar a sus familias adelante, de las mujeres activistas, las iraníes, las cubanas, que se juegan la vida simplemente por defender sus derechos".

"Yo hoy quiero poner en valor no al superhéroe Sánchez, que para mí no lo es, sino a las verdaderas superhéroinas", ha zanjado.