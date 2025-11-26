El PP corea a Redondo "Cuidado que tiene a un putero al lado" y ella responde: "Son una vergüenza para el feminismo"

1030865.1.260.149.20251126113009 La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 26 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El diputado del PP Jaime de los Santos ha coreado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el cántico de feministas "Cuidado, cuidado, puedes tener a un putero al lado" y ella ha respondido que los 'populares' "son una vergüenza para el feminismo".

"Ayer cuando la veía detrás de la pancarta que defendía los derechos de las mujeres víctimas de violencia machista pensaba en todas esas mujeres que ha abandonado su Gobierno, en las que ven cómo son desencarcelados los depredadores sexuales, y en su desfachatez. Sólo espero que una de las cosas que coreaban se la haya aprendido: 'Cuidado, cuidado, que tiene a un putero al lado'", ha asegurado de los Santos en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha puesto de manifiesto en alusión a una de las dos manifestaciones que tuvo lugar este martes 25 de noviembre en la capital con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En concreto, el diputado del PP se ha referido a uno de los cánticos coreados por las feministas en la marcha organizada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista, consideradas 'clásicas' y a favor de la abolición de la prostitución. A esta marcha acudió Redondo y el PSOE, aunque la ministra también asistió a la de Comisión 8M, y una delegación del PP, encabezada por de los Santos.

Igualmente, de los Santos ha reprochado a la ministra que opinara la semana pasada que una pregunta no se ajustaba al reglamento del Congreso, lo que ha tildado de "otro ridículo absoluto"; que "gritara vergüenza sin ningún tipo de respeto al Parlamento"; así como que se "riera" de sus formas.

Si bien, de los Santos ha dicho que "lo que llena la sangre" es que Redondo siga defendiendo la ley del 'solo si es si', a los "puteros", al presidente del Gobierno o a la ministra Pilar Alegría, "que se va de parranda con un presunto agresor sexual".

En esta línea, ha dicho que esperaba que Redondo "mejorara" los "embistes" en los que "metió al feminismo" la exministra de Igualdad Irene Montero, pero ha añadido que se dio cuenta que "se puede caer más bajo" con la gestión en las pulseras para maltratadores.

"Y por eso le pido, le reclamo, que reconozca que el 21 de mayo de este año se reunió con las trabajadoras de Cometa que le trasladaron los problemas de los dispositivos antimaltrato, que le dijeron que estaban sometiendo a las mujeres víctimas de violencia machista a una tensión que las revictimizaba y que usted no hacía nada", ha expuesto. Además, ha acusado a Redondo de "silenciar" los fallos del sistema.

Por su parte, Redondo ha llamado de nuevo "showman" a de los Santos, a quien ha indicado que "no le interesan en absoluto las víctimas" de violencia de género. "Usted me preguntaba, fíjense qué pregunta, si había hecho todo lo posible. Esa es la pregunta. Pues sí, hemos hecho todo lo posible", ha afirmado Redondo respecto a su gestión con las pulseras.

También ha destacado la labor de la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los agentes protectores que se encargan de la protección de la vida y la seguridad de las víctimas, y también la de las empresas Vodafone y Securitas Seguridad, que son las encargadas de gestionar la tecnología de los dispositivos Cometa.

"GRAN EQUIPO" PARA PROTEGER A LAS MUJERES

De la misma manera, la ministra ha destacado el "gran equipo" que hay detrás de la seguridad de las víctimas de violencia machista y ha afeado a de los Santos que no hiciera "absolutamente nada, ni lo básico, que era simplemente recoger el teléfono, contestar una llamada telefónica para informarse de lo que estaba pasando". Redondo se ha referido así al último fallo de las pulseras ocurrido en noviembre.

Asimismo, Redondo ha señalado que el PP, en materia de violencia de género, "quiere sorber y soplar, quiere nadar y guardar la ropa, quiere estar en misa y repicando, quiere estar en el pacto de Estado, pero al mismo tiempo está con el negacionismo, blanqueando su discurso negacionista, normalizándolo en las instituciones, y ahora también traficando con los derechos de las mujeres, allí donde necesita gobernar".

"Ustedes son una vergüenza para el feminismo, tienen una hoja negra de servicios a las mujeres de este país, y por lo tanto no pueden dar ninguna lección en este hemiciclo. Ustedes tienen que aclararse, señorías, aclárense", ha concluido.