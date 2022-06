El PP denuncia el "sonoro y rotundo rechazo" de patronales, sindicatos y CCAA al nuevo modelo de residencias de mayores

Derechos Sociales no ve "diferencias importantes" en las negociaciones e insiste en que se aprobará en "próximos días"

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado este martes en el Congreso el nuevo modelo de residencias de mayores que pretende poner en marcha el Ministerio de Derechos Sociales y que, según ha indicado, tiene "el sonoro y rotundo rechazo" de las patronales, sindicatos y CCAA.

Así lo ha asegurado la portavoz de los 'populares' en la Comisión de Derechos Sociales de la Cámara baja, Alicia García, durante la comparecencia en la misma del secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, para explicar las líneas de trabajo de su departamento en relación a la reforma del modelo de cuidados.

En su intervención, Álvarez ha defendido la necesidad de un cambio de modelo porque, según ha señalado, "hoy no se envejece como hace 50 años" y, a su juicio, "mantener el modelo" que se usa desde entonces "es impropio de un país como España".

Tal y como ha indicado, esta modificación ha sido requerida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Comisión Europea, que, según ha indicado, critican el "aislamiento" de los mayores y menores de la sociedad, que estos no tengan "un control suficiente" de sus vidas, que no se prioricen las necesidades individuales de los usuarios o que no se cumpla con el "derecho a la intimidad".

En este sentido, ha destacado la negociación que se está produciendo en la actualidad con las autonomías y que, según ha indicado, espera que se apruebe "en próximos días", sobre la nueva acreditación de dependencia y que, a su juicio, será una "hoja de ruta para la próxima década". En este sentido, ha apuntado que en la negociación no recuerda "diferencias importantes" en las negociaciones con las CCAA sobre este tema.

CRÍTICAS

Sin embargo, esta afirmación ha sido desmentida por García, quien ha asegurado que incluso hay autonomías gobernadas por el PSOE que tampoco apoyan al Ministerio en su propuesta para las nuevas residencias.

De hecho, ha destacado que Derechos Sociales "haya puesto de acuerdo a las cuatro patronales y a los sindicatos" con sus críticas a este texto. La pérdida de plazas, la discriminación a los servicios público-privados y a los centros rurales o la no inclusión de las peticiones para una mejor calidad de empleo en el sector, son algunas de las quejas que, según la diputada, los actores implicados en el sector han trasladado a Derechos Sociales.

Otra de las formaciones más críticas con Álvarez ha sido Vox. A través de su portavoz en la materia, María de los Reyes Romero, el partido de Abascal ha responsabilizado al Gobierno y a quienes han apoyado sus políticas, del envejecimiento de la sociedad. En concreto, lo ha achacado a las políticas "antifamiliares" y "antinatalistas" que, a su juicio se aprueban, así como a leyes como la de la Eutanasia que, según de declarado Romero, se utilizan como "vía para aliviar" dicho envejecimiento.

"Se está minando desde la base los cuidados sociales basados en la confianza entre generaciones", ha declarado, antes de denunciar también que el "caos autonómico" está generando "desigualdades" entre los usuarios de un modelo de cuidados "mal gestionado" y "con trabas burocráticas".

DEUDA "HISTÓRICA" CON LAS CCAA

Por su parte, la representante de ERC en esta comisión, Norma Pujol, ha llamado al Gobierno a saldar "la deuda histórica del Estado" con las CCAA en el reparto de financiación en materia de dependencia. La diputada ha indicado que, si bien ahora el Ejecutivo ha aumentado la financiación para cumplir con la cofinanciación, durante los últimos años son las autonomías quienes se ha ocupado del tema.

Además, la representante de Ciudadanos, Sara Giménez, ha recordado a Álvarez las peticiones realizadas por los directores y gerentes de los Servicios Sociales para incluir en el nuevo modelo, como la creación de un registro de personas condenadas por abusos a mayores, la posibilidad de disponer de espacios para que los familiares de los usuarios puedan comer con ellos, elevar los salarios del sector entre un 15% y un 20% o que los centros presten servicios materiales y profesionales en el entorno.