PP y Vox llevan al Congreso la "prioridad nacional" pactada en Extremadura y piden vetar ayudas a migrantes irregulares

Archivo - La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, interviene durante una sesión de Control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox y PP defienden esta semana en el Pleno del Congreso de los Diputados la "prioridad nacional" que han pactado en el acuerdo autonómico en Extremadura y pedirán excluir de las ayudas a migrantes que se encuentren en situación irregular.

El debate, programado para este martes pero que puede demorarse al miércoles, girará entorno a la moción de Vox, que es consecuencia de la interpelación que dirigió el pasado miércoles su portavoz, Pepa Millán, al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

En la iniciativa original, los de Santiago Abascal piden garantizar la "prioridad nacional" y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles. Así, propone que los ciudadanos españoles tengan preferencia en el acceso a ayudas sociales, vivienda, prestaciones públicas y determinados servicios.

Además, instan a garantizar la "prioridad nacional" en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones públicas, "promoviendo las modificaciones normativas oportunas del sistema de la Seguridad Social para asegurar que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva quedan reservadas a los españoles".

En materia migratoria, la moción plantea medidas de carácter restrictivo, como la repatriación de todos los inmigrantes en situación irregular y el establecimiento de mecanismos para impedir procesos de regularización masiva.

En este sentido, el texto también apuesta por derogar el Real Decreto relativo al acceso a la sanidad pública de extranjeros sin residencia legal, y frenar lo que considera una regularización "masiva" de inmigrantes.

Asimismo, Vox plantea limitar el acceso de inmigrantes en situación irregular al sistema sanitario público, restringiéndolo a supuestos de urgencia, emergencia o riesgo vital, y endurecer las condiciones para el acceso a la asistencia jurídica gratuita, teniendo en cuenta no solo los ingresos en España, sino también el patrimonio en el país de origen. Además, propone excluir la asistencia jurídica gratuita en procedimientos relacionados con la expulsión del territorio nacional.

PP APUESTA POR EVITAR "SITUACIONES DE IRREGULARIDAD"

El PP, por su parte, ha registrado una enmienda de modificación a la moción, en la que aboga por desarrollar una política migratoria "clara y responsable" que evite "situaciones de irregularidad" y plantea adaptar "de forma inmediata" la legislación española al nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de este año.

Igualmente, llama a promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de "prioridad nacional", que procure "la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

"Este sistema, adecuado a la legalidad vigente, debe incluir: establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio; vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema; exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital", detalla.

De la misma manera, pide establecer un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social "inspirado en el principio de prioridad nacional", adecuado a la legalidad vigente, "que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". A juicio de los 'populares', debe incluir: exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en el territorio (mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler); refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio.

Al igual que Vox, el PP también apuesta por derogar el Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes.