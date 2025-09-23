1011586.1.260.149.20250923121731 La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

Acusa a Sánchez de "mantenerse en silencio" y de tener tiempo "para todas las causas, menos para la de las mujeres maltratadas"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido este martes el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los fallos de las pulseras telemáticas antimaltrato, que el Gobierno pida perdón a las víctimas, una auditoría independiente y un sistema "seguro y fiable"

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa en la Cámara Alta la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, junto al vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime De los Santos, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, antes de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

En este sentido, García ha explicado que el PP ha incluido una batería de medidas para debatir en la Comisión General de las Comunidades. En ellas, la formación ha exigido al Gobierno que "asuma responsabilidades" y que pida "perdón a las víctimas"; que encargue una auditoría independiente; que informe "con claridad" del número de víctimas afectadas por los fallos en las pulseras; y un "sistema seguro y fiable".

"La ministra debe dimitir por la chapuza del contrato que permitió que las pulseras fallaran. Debe dimitir por ocultar un escándalo que puso en riesgo a miles de mujeres. Debe dimitir por sus mentiras, desmontadas por jueces, fiscales, audiencias nacionales, policías y hasta con testimonios de las propias víctimas", ha asegurado García.

Por su parte, De los Santos ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mantenerse en silencio" y de tener tiempo "para todas las causas, menos para la de las mujeres maltratadas"