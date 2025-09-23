El PP insta a los socios del Gobierno a que reprueben mañana a Redondo, "una ministra negligente, incapaz y mentirosa"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha instado a los socios del Gobierno a que reprueben a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "una ministra negligente, incapaz y, además, mentirosa", en el marco de la moción que el Grupo Popular presentará en este Pleno.

"Sabemos que miembros del Gobierno están tapando a la ministra o están intentando justificarla. Vamos a ver si sus socios también quieren ser cómplices de esta negligencia y de esta mentira", ha señalado en las ruedas de portavoces de la Cámara Baja.

Más allá de ello, ha recalcado que es "inconcebible" que "a estas horas" Redondo no haya dimitido ni haya sido cesada por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La portavoz del PP ha encuadrado el caso de las pulseras antimaltrato dentro del "ciclo de la incompetencia" del Ejecutivo.

"Comienza con una negligencia, intenta taparla, después miente y acaba insultando", ha criticado.