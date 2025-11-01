El PP insta al Gobierno a combatir el edadismo e incentivar la contratación de personas mayores

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 19 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Marcos Villaoslada - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a combatir el edadismo e incentivar la contratación de personas mayores, para su debate en el Pleno.

Según se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, para el PP, el edadismo "perjudica" la "salud y bienestar" y "constituye un obstáculo importante para la formulación de políticas eficaces y la adopción de medidas relativas al envejecimiento saludable".

"El edadismo es un problema multidimensional que se manifiesta a través de estereotipos (pensamientos), prejuicios (sentimientos) y discriminaciones (acciones) hacia las personas asociados a la edad, según la Organización Mundial de la Salud", apunta.

En este sentido, señala que, en el ámbito laboral, menos de uno de cada cuatro empleos son para mayores de 45 años. Asimismo, añade que los parados de más de 59 años representan el 17% del total, los de más de 55 años el 32,8% y los que superan los 50 años casi la mitad del total, el 45,8 %.

En cambio, expone que los mayores de 59 años logran el 3,8% de los nuevos contratos, los de más de 55 el 9,6% y los de más de 50, el 18,1%. "En resumen, el edadismo sigue lastrando a los sénior y enquista el desempleo de los mayores de 55 años, el cual no baja del medio millón de personas con cifras similares al pasado año", recalca.

En esta misma línea, tilda de "más inaceptables todavía" las cifras de las mujeres, ya que suponen más del 50% del desempleo sénior. "Seis de cada diez tienen más de 45 años, diez puntos porcentuales más que los hombres", asegura.

Por ello, pide otorgar incentivos laborales a las empresas para la contratación de trabajadores mayores en forma de reducciones de cotizaciones sociales e incentivos fiscales a empresas.

Igualmente, propone poner en marcha programas educativos que incluyan contenidos sobre envejecimiento, "que ayuden a mejorar la empatía y a reducir los prejuicios existentes".

También apuesta por implementar campañas que promuevan una "visión positiva" de las personas mayores "destacando su contribución a la sociedad y fomentando el respeto intergeneracional desde una edad temprana".

De la misma manera, los 'populares' recomiendan la interacción entre personas de distintas generaciones para generar "respeto, tolerancia y reconocimiento" y con el objetivo de erradicar a su vez aquellas expresiones que contribuyan a perpetuar el edadismo.

Además, aboga por impulsar políticas inclusivas que promuevan la igualdad de oportunidades, "con una apuesta ambiciosa por la formación continua para que los trabajadores mayores se mantengan actualizados, sobre todo en competencias digitales, y sean competitivos y puedan reintegrarse al mundo del trabajo".

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS ENTRE GENERACIONES

El PP también solicita la implantación de programas de mentorización que fomenten la transferencia de conocimientos entre generaciones, así como el desarrollo de campañas de sensibilización que eduquen a empleadores y a la sociedad sobre los beneficios de "una fuerza laboral diversa en términos de edad".

Por otro lado, pide incrementar la relación de los servicios públicos de empleo con las empresas mediante unidades de atención especializadas, de potenciación de la prospección de necesidades formativas y de nuevas profesiones, de adopción de modelos de competencias y de renovación de los contenidos formativos.

Del mismo modo, apuesta por implantar programas de formación que adapten las capacidades de los demandantes de empleo a los puestos de trabajo ofertados, con especial atención a los mayores de 50 años y a los desempleados de larga duración.

Finalmente, apuesta por adoptar, en colaboración con todas las Administraciones competentes y de la mano de las Asociaciones y Entidades representantes de las personas mayores, "todas las medidas necesarias" para abordar el reto del envejecimiento en España. Para ello, recomienda tomar como base las recomendaciones recogidas en el informe de la Ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento en España, aprobado por el Pleno del Senado el 16 de febrero de 2022.