El Gobierno aprobará este martes una regularización extraordinaria de migrantes por decreto tras pactarlo con Podemos

Archivo - Varias personas se concentran frente al Congreso en defensa de la ILP RegularizaciónYa mientras se debate la iniciativa en el Congreso, a 9 de abril de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes por real decreto tras un acuerdo entre PSOE y Podemos, según han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Europa Press.

Estas mismas fuentes han explicado que esta regularización extraordinaria, que ha avanzado la formación morada, es para extranjeros que ya se encuentran en España y han añadido que se realizará "con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente". Al ser por decreto, no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso.

La iniciativa retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 700.000 firmas y cuya toma en consideración fue apoyada en 2024 por todos los grupos parlamentarios menos Vox (310 votos a favor y 33 en contra), aunque sigue varada en la Cámara Baja.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha desvelado este lunes el acuerdo con el PSOE durante un acto en Madrid centrado precisamente en la regularización de este colectivo. Allí, ha dicho que la medida implicará a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025.

Aparte, Montero ha comentado que los beneficiarios tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, para lo cual tendrán que aportar el empadronamiento, informes médicos, o envíos de dinero. Con la solicitud se dará una autorización provisional de residencia.

Asimismo, Montero ha apuntado que Podemos va a velar para que el proceso sea "ágil y eficaz" y que es necesario garantizar los derechos de estas personas frente a la "violencia racista".