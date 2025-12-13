El PP insta al Gobierno en el Congreso a que el sexo biológico determine la participación en las categorías deportivas

Archivo - Fachada principal de la sede del Congreso, con la Puerta de los Leones - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a que el sexo biológico determine la participación en las categorías deportivas, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En concreto, los 'populares' proponen "garantizar en las competiciones masculinas y femeninas que el sexo biológico determine la participación en las categorías deportivas, como el mejor mecanismo de garantía de la igualdad de oportunidades y la justicia competitiva".

Para ello, solicitan modificar la Ley del Deporte y la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Igualmente, proponen elaborar un informe específico para España sobre los casos de discriminación de mujeres y niñas en el deporte, en particular en su participación en las competiciones deportivas femeninas, siguiendo las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas.

Además, el PP recomienda crear, en el seno del Consejo Superior de Deportes, un grupo de trabajo específico para promover nuevas políticas de igualdad de oportunidades y justicia deportiva en las categorías deportivas femeninas, siguiendo las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional.

Para los de Alberto Núñez Feijóo es "necesario" establecer un marco normativo "estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre" que, además de asegurar la igualdad y no discriminación de las mujeres en competiciones deportivas, "permita garantizar el principio de seguridad jurídica en la actuación y toma de decisiones por parte de las personas físicas y jurídicas destinatarias de la norma".

"Y la actuación debe ser valiente, pues cada año mujeres pierden oportunidades y medallas, lo que afecta a su integridad y desarrollo profesional", recalcan.