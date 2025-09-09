PP y Podemos acusan al Gobierno de "trilerismo" con la ampliación de permisos y Díaz defiende estar "a la vanguardia"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las diputadas del Partido Popular y de Podemos han coincidido este martes en acusar al Gobierno de hacer "trilerismo" con la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado en tres semanas, hasta un total de 19 (aparte de las tres de lactancia, que sumarían 22), porque consideran que "mezclan" semanas y "manipulan" los datos.

Así lo han puesto de manifiesto este martes en el Pleno del Congreso, durante el debate del Real Decreto Ley por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado, que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes de julio y que hoy debe ser convalidado o rechazado por la Cámara Baja.

En concreto, la diputada del Partido Popular Carmen Fúnez ha tachado de "parche" el Real Decreto Ley y ha acusado al Gobierno de "trilerismo parlamentario" al haber "mezclado permisos, semanas y meses" para evita la sanción de Europa. "¿Era necesario que España tuviera que vivir el bochorno de verse sancionada y condenada por el Tribunal Europeo de Justicia por llegar tarde a las políticas de conciliación y corresponsabilidad?", ha afeado.

Asimismo, la diputada de Podemos Noemí Santana ha reprochado al Gobierno que quieran aceptar "pulpo como animal de compañía" porque "prometieron ocho semanas remuneradas y al final son tres". "El Gobierno ha utilizado una estrategia trilera, manipulando datos, utilizando la acumulación por lactancia para hacer ver que este real decreto suponía un avance", ha denunciado, al tiempo que se ha hecho eco del malestar de la plataforma Yo no renuncio del Club de Malas Madres, que consideran la medida ofensiva, discriminatoria y la califican de "migajas".

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que con esta ampliación España se coloca "a la vanguardia de Europa" y ha asegurado que este avance beneficiará este año "a casi un millón de personas".

En esta línea, la diputada de Sumar Júlia Boada ha destacado que la ampliación de los permisos sitúa a España "como uno de los mejores países de la Unión Europea para tener hijos".

En todo caso, y ante las críticas de la mayoría de los grupos por remunerar solo dos de las ocho semanas del permiso por cuidado de los hijos hasta que cumplan 8 años, la diputada del PSOE Elisa Garrido ha reconocido que "todo es mejorable" pero ha añadido que para "subir a la cima del Everest, no puedes llegar de un brinco arriba, tienes que ir subiendo la montaña".

Mientras, la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz ha criticado que "la corresponsabilidad de género impuesta por decreto no soluciona el verdadero problema de las mujeres que quieren ser madres" y ha defendido que las mujeres no necesitan que los padres las "sustituyan" en su "tarea de ser madres" sino que su "dedicación voluntaria al cuidado" de los hijos "no sea penalizada, sino premiada", bien "con medidas fiscales de gran calado, con apoyo para la vuelta al trabajo" y apoyando a las empresas.

QUE SE TRAMITE COMO PROYECTO DE LEY

En el lado contrario, el diputado de Esquerra Republicana, Jordi Salvador i Duch, ha avanzado su apoyo a la convalidación del Real Decreto Ley aunque ha pedido que se tramite en forma de proyecto de ley para introducir algunas mejoras como que el permiso de 8 semanas llegue a las todas las familias con hijos hasta 16 años y para incluir otros tres permisos: 10 días por duelo perinatal, un permiso para acompañar a los hijos al médico y 10 días por la muerte de un hijo.

Por su parte, el diputado de Junts, Josep Maria Cervera, ha indicado que desde su grupo pueden avalar la reforma porque "representa una ampliación de derechos sociales muy relevante", fomenta "la corresponsabilidad" y "aumenta la seguridad jurídica de la familia" pero ha pedido combatir el "fraude" y compensar las "consecuencias" que tendrá para el mercado laboral como la reducción en "el tiempo de trabajo efectivo disponible" o "el aumento de costos laborales originados por la sustitución".

La diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua, ha señalado que, aunque tiene "puntos positivos", el Real Decreto Ley "se queda corto, es insuficiente" porque solo se remuneran dos de las ocho semanas de permiso para cuidado de hijos hasta los 8 años y lo ha tachado de "injusto" porque solo se va a aplicar a menores nacidos a partir del 2 de agosto del 2024. A su juicio, la Ley de Familias, en la que se trabajó durante la pasada legislatura era "más avanzada".

"MÁRKETING POLÍTICO"

Para la diputada de EAJ-PNV Idoia Sagastizabal, es una norma con "luces y sombras", que "introduce avances en conciliación y corresponsabilidad y, sobre el papel, parece que se ajusta a los principios que marca la Unión Europea" pero que en la práctica es un derecho "limitado y distorsionado" y un ejercicio de "márketing político". "Las familias siguen con un concilia como puedas", ha añadido, al tiempo que ha pedido que la norma se tramite como proyecto de ley para que pueda ser rectificado a través de enmiendas.

También el diputado del BNG Néstor Rego ha avanzado su apoyo pero ha pedido que sea tramitado como proyecto de ley para "mejorarlo" y ha reprochado al Gobierno que extiende los permisos "cuando no le queda más remedio" y que lo hace de forma "limitada" sin cumplir lo prometido.

Igualmente, desde Compromís, Àgueda Micó ha asegurado su apoyo al Real Decreto Ley porque considera que avanza en el "derecho a crecer en igualdad, en afecto y en acompañamiento" y ha reclamado que tenga en cuenta la realidad de las familias reconstituidas y de los migrantes "porque la crianza no es de talla única", y que vaya acompañado de servicios públicos como "más escuelas públicas y gratuitas".