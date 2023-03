PP y Vox llaman al Gobierno a actuar ante a los problemas de las mujeres, frente a las declaraciones de 'Pam'

Los de Feijóo culpan a la legislación del Ejecutivo en igualdad de la aparición de formaciones como la de Abascal



MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han llamado al Gobierno a actuar ante los problemas reales de las mujeres, frente a las declaraciones realizadas por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', mostrando su preocupación porque las mujeres "prefieran la penetración a la autoestimulación" o señalando que los hombres son "bastante violadores".

La Cámara baja ha debatido en el Pleno una moción de Vox para "devolver a los españoles el respeto a su presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley, con independencia de su sexo" y que, entre sus propuestas, llama al Congreso a reclamar la desaparición del Ministerio de Igualdad.

La diputada de Vox Rocío de Meer, responsable de defender este texto, ha criticado "el dogma feminista de la violencia machista" que, a su juicio, "simplifica y utiliza" la violencia que se ejerce sobre las mujeres asegurando que es "por el hecho de ser mujer". Si es así, se ha preguntado la diputada, "¿por qué esos mismos asesinos no van por ahí luego asesinado mujeres?", en referencia a los asesinatos de violencia de género.

A su juicio, eso es "una irresponsabilidad" y "una mentira" y ha lamentado que su solución a esta situación sea una ley de violencia de género que es "injusta para tantos varones en el país" porque les "quita los derechos fundamentales", creando "tribunales de excepción para ellos", "quitándoles la presunción de inocencia e invirtiendo solo para ellos la carga de la prueba".

PROBLEMAS FEMINISTAS

A su juicio, temas como "combatir el roza y el azul", que "la mayoría de las mujeres prefieran un hombre a la masturbación", que "no se hable de la regla", que se "habla de hijos e hijes" o "acabar con el Día del Padre" es "una preocupación feminista", pero, según ha indicado, "las mujeres tienen otros problemas", como "bajas decentes", que "no las despidan por ser madres", que "no demonicen a los hombres de sus vidas y les quiten los derechos fundamentales" o que "suelten a 800 violadores", entre otras cuestiones.

De forma similar se ha expresado la representante del PP en este debate, Beatriz Fanjul, quien ha indicado que no se puede "no estar de acuerdo con eliminar el Ministerio de Igualdad", tal y como reclaman los de Abascal en su moción, "tras ver en qué lo ha convertido Irene Montero". "Toda la fuerza feminista pide la dimisión de Montero", ha señalado.

Fanjul ha lamentado que este departamento se preocupe de que "las mujeres prefieran la penetración a la autoestimulación"; que haya puesto "pechos y extremidades a víctimas de cáncer o amputadas" en una campaña del Ministerio; o que "mantenga a una secretaria de Estado que se ríe a carcajadas por las consecuencias de una ley que ha liberado a violadores en serie y tiene a su víctimas aterradas", aparece en un video "que pide a la madre de Abascal abortar" o afirma que los hombres "son bastante violadores", entre otras acciones.

"MENTES ENLOQUECIDAS Y ENFERMAS DE PURO SECTARISMO"

Para Fanjul, estas últimas declaraciones resultan "irónicas" si se tiene en cuenta que "la mayoría de este Gobierno son hombres" y considera que se trata de afirmaciones "propias de mentes enloquecidas y enfermas de puro sectarismo".

Además, durante su intervención, la diputada 'popular' ha preguntado si alguien del Gobierno "puede decir qué es una mujer" y ha apuntado que "legislar" en esta materia "a la ligera" hace que "surjan partidos como Vox presentando este tipo de iniciativas".

A ambas intervenciones ha respondido la diputada socialista Lidia Guinart. A Vox ha contestado señalando que las feministas están "hartas su discurso" que, a su juicio, "daña y perjudica a la sociedad" y les ha recordado que el Constitucional "siempre ha fallado" a favor de la Ley de violencia de género. Al PP les ha llamado a "dejar de sembrar odio hacia las mujeres" pactando con partidos como Vox y les ha recordado que esta "no es una guerra de sexos" sino que se trata de "proteger la vida de la mitad de la población que solo por el hecho de ser mujeres tienen mas riesgo de perderla".

CONTRA EL DISCURSO DE VOX

Mientras, la portavoz de Unidas Podemos en este debate, Lucía Muñoz, ha criticado el "uso irresponsable" que, a su juicio, realiza Vox de la Cámara baja "para sus fines políticos". La diputada ha lamentado que el discurso de los de Abascal se base en que "los hombres viven ahora inseguros por las leyes feministas" y que "las mujeres son presuntamente mentirosas y aprovechadas".

En este sentido, ha señalado que las denuncias falsas por las que "se preocupa" Vox son un "0,008%" de las interpuestas; que en España "violan a siete mujeres al día"; que "nueve de cada diez víctimas de la violencia sexual son mujeres y que el 97% de los agresores son hombres"; que de los 17.000 delitos sexuales denunciados en 2021, según Interior, solo 3.000 acabaron en condena. A su juicio, estas cifras determinan que el sistema de justicia español "respeta la presunción de inocencia y no castiga a los hombres solo por mirar a las mujeres".

El portavoz de Igualdad de PNV, Joseba Agirretxea, por su parte, ha calificado la intervención de Vox de "peligrosa", de no estar "acorde" a los tiempos, a una democracia y a una Europa unida y abierta al mundo y de plasmar una posición de lo "más retrógrada" y con un "negacionismo injusto para quien padece" violencia de género. Además, ha acusado a los de Abascal de "manipulación maniquea y falaz" por decir que el feminismo "acusa al hombre por ser hombre" o por hablar únicamente del asesinato cuando hablan de violencia contra la mujer.

Su homóloga de Ciudadanos, Sara Giménez, ha criticado, por su parte, que Vox de usar el hecho de que Irene Montero "podría hacer mejor las cosas" para "negar evidencias como la violencia de género". La diputada ha reconocido que la "populista" intervención de Vox le da "pereza", pero también ha señalado que su partido quiere "políticas efectivas en materia de igualdad" y que el Ministerio del ramo "podría mejorar" a la hora de solucionar problemas para las mujeres como "la brecha salarial" o "la conciliación".