PP y Vox piden en el Congreso el cese de Irene Montero y el PSOE responde defendiendo las políticas de Igualdad

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han reclamado este martes en el Pleno del Congreso el cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la gestión que está llevando a cabo en el departamento, una petición a la que el PSOE ha respondido defendiendo las políticas públicas de Igualdad ya que, según ha indicado su portavoz en esta materia, Laura Berja, "no hace falta" defender "ni a la ministra, ni al Ministerio".

La Cámara baja ha debatido una proposición no de ley de los de Santiago Abascal con la que reclaman la reprobación de Montero, piden al Gobierno su cese y llaman a la eliminación del Ministerio de Igualdad.

La portavoz de Vox en el debate, Inés Cañizares, ha explicado que esta reclamación se fundamente en el hecho de que las iniciativas de Igualdad "perjudican el bien común". Además, ha criticado la "incompetencia demostrada" de Montero, su "persistente apología de la actividad sexual con y entre menores", sus "incisivos ataques a la separación de poderes y al Estado de derecho" o su "negligencia" en cuanto a la protección de las mujeres.

Cañizares cree que la ministra provoca, desde su cargo, "daños a los intereses de los españoles", además de "promover una falta igualdad" que busca la "prominencia de la mujer sobre el varón" para "enfrentarlos" y para "otorgar más derechos a una parte de la sociedad cercenado los de la otra parte". También la ha acusado de "vulnerad derechos fundamentales" o de "prejuzgar a los hombres señalándoles como culpables".

Además, la diputada ha denunciado que, durante la gestión de Montero al frente del departamento, se han registrado "más de 150 víctimas de violencia intrafamiliar", unas 30.000 víctimas de delitos sexuales en 2020 y 2021, "muchas de ellas" protagonizadas por "manadas importadas", así como "medio centenar de condenados beneficiados por las rebajas de penas" de la Ley del 'solo sí es sí', además de "14 excarcelados".

EL PP APOYA EL CESE PERO NO COMPARTE EL TEXTO DE VOX

También ha criticado la gestión de la titular de Igualdad la portavoz del PP en esta materia, Margarita Prohéns, quien ha mostrado su apoyo a la reprobación y cese que reclama Vox, aunque ha reconocido que no comparte el contenido de la exposición de motivos que recoge la proposición registrada por los de Abascal.

La 'popular' ha señalado como culpable de la labor de Montero al PSOE pues, a su juicio, es quien le permite estar en el Consejo de Ministros, e "incapaz de pararle los pies" a la ministra. "Son sus leyes, es su ministra y es su irresponsabilidad", ha declarado, antes de señalar que el PP "no cuestiona las políticas que son necesarias para las mujeres", sino "a la señora Montero".

Y frente a este señalamiento, el PSOE ha respondido defendiendo las políticas públicas de Igualdad que, según ha explicado su portavoz, es lo que han hecho "durante toda la democracia los gobiernos socialistas". Berja no se ha referido, así, en su discurso a la ministra Montero, más que para decir que no iba a defenderla ni a ella ni a su departamento porque "no es necesario".

DEFENSA DE LAS FEMINISTAS SOCIALISTAS

Tras hacer un repaso de medidas puestas en marcha por los socialistas, la diputada ha señalado a su partido como protagonista de los avances conseguidos en este sentido, así como al movimiento feminista. En este sentido se ha referido a las feministas socialistas que, según ha explicado, tienen "conciencia de clase" y son "abolicionistas de los vientres de alquiler y de la prostitución". "Que sí señorías, será ley", ha apuntado.

El partido de Irene Montero, por su parte, ha enumerado las diferentes medidas que la ministra ha puesto en marcha en esta legislatura y que, según ha explicado la portavoz de Igualdad de los 'morados', son "avances y conquistas de la calle" que se han puesto en marcha gracias al departamento de Montero. Además, ha criticado el trabajo de Vox en el Congreso y le ha advertido de que "volcar una escombrera verbal sobre un papel no es una iniciativa parlamentaria".

También el representante de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, se ha referido al trabajo de los de Abascal en la Cámara. En concreto, ha calificado sus propuestas de "chorradas" y les ha acusado de no trabajar cuando lo tienen que hacer que, a su juicio, es presentando enmiendas a los presupuestos. Mientras, la representante de Más País-Verdes/Equo, Inés Sabanés, ha acusado a Vox de llevar estos debates al Pleno para causar "confrontación y notoriedad" y se ha mostrado en contra de ellas por ser "regresivas con los derechos de las mujeres".

Finalmente, la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Sara Giménez, ha reconocido que leer la iniciativa de Vox le ha provocado un "nudo en el estómago" porque representa el "posible retroceso social al que se puede enfrentar el país en el campo de los derechos sociales y la igualdad", pero también ha criticado la gestión que Montero hace frente a su departamento y, en concreto, ha lamentado que no haya sido "valiente" para reconocer los fallos en la ley del 'solo sí es sí' y que haya reaccionado "culpabilizando a los jueces".

La formación naranja ha presentado una enmienda a la proposición de ley de Vox para eliminar la parte en la que reclaman la eliminación del Ministerio de Igualdad ya que, según ha explicado Giménez, sí lo consideran necesario.