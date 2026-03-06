La PPIINA dice que la ampliación del permiso parental en 3 semanas "profundiza la desigualdad"

Carritos de bebé. - EUROPA PRESS

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por Permisos Igualitarios de Nacimiento y Adopción (PPIINA) ha advertido de que la reforma de julio de 2025 que amplía en 3 semanas el permiso de maternidad y paternidad, "previsiblemente profundiza la desigualdad al permitir que dos de las tres semanas añadidas se utilicen durante ocho años" lo que provocará, según indican, que "la mayoría de las madres" concentren el cuidado en el primer año y que "muchos padres" reserven esas semanas para más adelante.

"Se mantendrán los bajos niveles de turnos y de cuidado paterno en solitario, y muchas madres seguirán recurriendo a permisos no pagados o incluso dejando el empleo", avisa la PPIINA en un informe publicado este viernes.

Así, aunque destaca que España es el único país de Europa en el que el permiso es igual, intransferible y pagado al 100% para madres y padres, avisa de que "su uso sigue siendo desigual porque la simultaneidad obligatoria de las primeras seis semanas y la exigencia de acuerdo empresarial para turnarse dificultan que los padres cuiden en solitario".

Así, precisa que "solo un 20% de los padres usa diez semanas completas para sustituir a la madre, lo que limita la corresponsabilidad e igualdad laboral".

Por ello, la plataforma propone una reforma de los permisos que, sin aumentar el gasto, reduzca "la obligatoriedad de simultaneidad inicial de seis a dos semanas" y garantice el derecho a disfrutar el resto "a tiempo completo dentro del primer año sin autorización empresarial".