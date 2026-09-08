El precio medio de una plaza en residencia privada sube a 2.153 euros en 2026, un 1,7% más que en 2025, según estudio

Archivo - Tres personas mayores en un banco junto a una residencia. - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio medio mensual de una plaza en una residencia privada para personas mayores se sitúa en 2.153,52 euros en 2026, un 1,7% más que el año anterior (35,24 euros más al mes), según un informe elaborado por Inforesidencias.

El estudio, que analiza los precios de 1.288 residencias con un total de 140.728 plazas, señala que la subida registrada en 2026 se sitúa por debajo del 2,9% de incremento anual del IPC registrado en diciembre de 2025, lo que muestra, según indica, "una evolución de los precios residenciales más contenida que la inflación general".

Además, el informe revela que durante los últimos doce meses se realizaron 4.767 búsquedas proactivas, es decir, solicitudes de personas que, tras indicar criterios como la zona, el presupuesto y otras preferencias, pidieron que las residencias se pusieran directamente en contacto con ellas.

En estas búsquedas, el presupuesto medio declarado alcanzó los 2.229,71 euros mensuales, 76,19 euros más que el precio medio publicado por las residencias, según el documento.

En todo caso, los autores del informe advierten de que los precios recogidos están expresados sin IVA. En concreto, apuntan que en las plazas privadas se aplica un IVA del 10%, mientras que en las plazas concertadas el tipo aplicable es del 4%. En este sentido, precisan que "el presupuesto declarado por quienes buscan una plaza puede resultar insuficiente para afrontar el coste final de una plaza privada una vez incorporado el impuesto".

En cuanto a las características de la habitación, el estudio apunta que el baño privado incrementa el precio. De esta forma, la habitación individual sin sanitario presenta un precio medio de 2.051 euros mensuales, frente a los 2.466 euros de una habitación individual con baño. El precio se reduce si son habitaciones compartidas (1.960 euros sin baño y 2.242 euros con baño).

Sobre el perfil de las personas que realizan búsquedas de residencia a través del portal, el informe muestra que el 61,4% son mujeres y en el 75,8% de los casos, mayores de 75 años.

Por CCAA, el estudio pone de manifiesto diferencias de hasta 1.008 euros mensuales entre territorios. Así, el País Vasco encabeza la clasificación, con un precio medio de 2.757,86 euros al mes, seguido de Cataluña, con 2.286,17 euros, y Madrid, con 2.244,77 euros. Les siguen La Rioja, con 2.199,29 euros, y la Comunidad Valenciana, con 2.197,26 euros.

Mientras, en el extremo opuesto se encuentran Extremadura con el precio medio más bajo (1.749,77 euros), Castilla-La Mancha (1.810,34 euros), Aragón (1.917,62 euros), Asturias (1.927,06 euros) y Galicia (1.945,65 euros).