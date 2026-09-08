Yolanda Díaz acusa al PP de ser "pirómanos del odio" y a Feijòo de ir "travestido" de Vox

El ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; y el ministro de Hacienda, Arcadi España- Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha acusado al PP de ser "pirómanos del odio", "vulnerar" la legislación internacional y "romper todas las líneas éticas" en la crisis migratoria que vive Ceuta tras la entrada de más de entre 70.000 y 80.000 migrantes los pasados 30 y 31 de julio.

En este sentido, ha acusado al PP de estar "alimentando a la extrema derecha" y ha acusado al líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, de ir "travestido de Vox" y "trabajar para la ultraderecha". "¿A dónde va el señor Feijóo", ha cuestionado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Cuando el Partido Popular, rompiendo todas las líneas éticas, llama a los niños y niñas invasores, es que está dispuesto a todo. El PP, no es que no respete la legislación internacional, es que la está vulnerando", ha criticado Díaz.

Así, Díaz ha acusado al principal partido de la oposición de fracturar "la convivencia" en todo el país, una actuación que, en su opinión, es "inhabilitante" para un partido que "quiere gobernar España".

"Esto ya lo hemos vivido en nuestro país. Las consecuencias son brutales", ha insistido la vicepresidenta, quien ha incidido en que "un demócrata jamás puede traspasar la línea que es vulnerar los derechos humanos, aunque piense que le da muchos votos".

En este sentido, la ministra ha asegurado que le gustaría encontrarse con un PP "con sentido de Estado" y que "por una vez en la vida" ayude "a la defensa" de "la legalidad internacional y el cumplimiento de los derechos humanos".

"Estamos ante un Partido Popular dispuesto a todo. Y en democracia no vale todo. Uno no es demócrata si no respeta los derechos humanos y no respeta la legalidad internacional", ha apostillado la vicepresidenta segunda, quien ha criticado en este sentido que la formación de Feijóo no se haga eco de la muerte de 141 personas en la frontera durante la entrada de migrantes de finales de julio.

Además, Díaz ha pedido reflexionar sobre "por qué miles de seres humanos vienen" a España, asi como la muerte de 141 personas. "Esto es lo primero que una persona decente tiene que pensar. Las crisis migratorias son reales, existen", ha sostenido.